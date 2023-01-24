هولندا: الاقتصاد الدائري «حبل نجاة كوكبنا»

مال وأعمال

قالت وزيرة البيئة الهولندية، فيفيان هيجنن، إن حكومة بلادها قد أنشأت صندوقا بقيمة 35 مليار يورو لمساعدة الشركات والصناعات لتصبح أكثر استدامة ومراعاة للبيئة، فضلا عن دفع عجلة الاقتصاد الدائري. وقالت هيجنن في لقاء مع اقتصاد سكاي نيوز عربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، إن الاستدامة ليست بقضية تملك حدودا، بل هي مسألة يجب التطرق إليها من حول العالم. وأكدت الوزيرة أنها ستشارك في قمة «كوب 28»، والتي ستعقد في الإمارات، للتحدث مع الزملاء وشركات الأعمال وخبراء المعرفة عن كيفية التصدي للتحديات المناخية معا. ومن جهة أخرى، قالت الوزيرة إن هولندا ستستمر بالاستثمار في قطاع التنقل المستدام، على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وأكدت أن الحكومة تسعى لدعم التحول إلى نشر السيارات عديمة الانبعاثات في هولندا بدءا من 2030، وأن تكون السيارات كهربائية هي الأساس في هولندا وبقية الدول الأوروبية. وأشارت إلى أن الامتيازات التي تحصل عليها حافلات النقل المشترك ستتجه فقط إلى الحافلات الكهربائية ما بعد عام 2025.