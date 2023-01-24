«الأهلي المتحد».. تميَّز في إدارة أعمالك مع بوابة «B2B»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق حملته الترويجية والتسويقية لزيادة وعي الشركات بالمزايا التي تقدمها بوابة B2B لإدارة النقد للشركات والتي تمثل أبعادا مصرفية رقمية جديدة،ويحقق المتطلبات الحالية والمستقبلية للنمو المتسارع لقطاع الشركات، وذلك بما يتناسب مع مكانة البنك الرائدة في تطبيق أحدث الخدمات الرقمية المتطورة لتحقيق أفضل منفعة لعملائه.

ركزت الحملة على نجاح B2B من البنك الأهلي المتحد في توفير العديد من الحلول المتكاملة التي تشمل إتمام مختلف العمليات البنكية الكترونيا و التي تشمل الربط الالكتروني مع النظام المحاسبي للشركات، الأطلاع على الحسابات، التحويلات البنكية للمستفيدين في البنوك المحلية والخارجية، تحويل الرواتب والمستحقات الدورية، تتبع التحويلات وطباعه الـSwift ومختلف الاشعارات، دفع الفواتير بمختلف انواعها، الحصول على كشوف الحسابات للشركات التابعهة والزميلة وكذلك كشوف الحسابات الخاصة بنقاط البيع وبوابة البيع الالكتروني، الحصول علي التقارير المجمعة بالاضافة الي بعض الطلبات والخدمات البنكية الإلكترونية والتي تتضمن اصدار: دفاتر الشيكات، شيكات مصرفيه بمختلف انواعها، شهادات تدقيق الحسابات, فتح حسابات اضافية, فتح/تجديد ودائع, بالاضافة الي التواصل مع مسؤول الحساب الكترونيا الي جانب العديد من الخدمات البنكية الإلكترونية الاخري والتي تهدف إلى توفير الوقت وسهولة إجراء الخدمات البنكية المختلفة لقطاع الشركات.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الحملة أفاد مساعد مدير عام إدارة التعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد علي النقي : تأتي هذه الحملة تماشياً مع التزام البنك الأهلي المتحد بدعم جميع الشركات العاملة في الكويت بما فيها الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى شركات المجاميع الكبرى من خلال تقديم بوابة B2B بما تمثله من حلول مصرفية رقمية مبتكرة يمكنها تحسين التجربة المصرفية للعملاء.

وأوضح النقي: تستهدف الحملة الجديدة تسويق بوابة B2B وإبراز أهم المميزات التي يقدمها البنك الأهلي المتحد لعملائه من خلالها ومن أهم هذه المميزات هي سهولة إدارة المعاملات المالية من قبل العملاء عبر الإنترنت على مدار الساعة ومن أي مكان، حيث يمكن للعملاء الدخول على بوابةB2B باستخدام الهواتف الذكية واجهزة التابلت، ويمكن تحميل التطبيق من App store وGoogle Play Store ، كذلك يمكن الدخول على بوابة B2B باستخدام أجهزة الحواسب الآلية دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك.

من جانبه أفاد رئيس وحدة إدارة النقد، والمؤسسات المالية غير المصرفية في البنك الأهلي المتحد ناصر الكاظمي: تمتاز الحلول المصرفية التي يقدمها البنك الأهلي المتحد بالمرونة والكفاءة والفاعلية التشغيلية بشكل يلبي متطلبات عملائه من قطاع الشركات والمتعلقة بالمعاملات المصرفية الخاصة بهم ويسهم في جعل التعاملات المصرفية للشركات أسهل وأسرع مستنداً إلى خبرته العريقة في هذا المجال. وأكد الكاظمي على نجاح بوابة B2B من البنك الأهلي المتحد وقدرتها التنافسية العالية التي تضاهي أكبر البنوك العالمية في قدرتها على توفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية لتطوير اعمال العملاء من الشركات.

