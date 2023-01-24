«الوطني» احتفل بتخريج الدفعة الـ7 من متدربي برنامج «تطوير القيادات»

مال وأعمال

احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة السابعة من المتدربين المشاركين في البرنامج الخاص بتطوير القيادات المصرفية الشابة، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE Business School, Madrid.

وحضر حفل الختام نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني،شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني وقيادات تنفيذية أخرى في البنك، وممثلون من كلية إدارة الأعمال في مدريد.

واستمرت هذه النسخة من البرنامج على مدار 6 أشهر وشملت موظفي الفروع الخارجية للبنك، وتناولت العديد من المواضيع، وتشمل أهم الأطر التي يتناولها البرنامج ابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية في التفكير للقيادات الشابة بالإضافة إلى تعلم المهارات الأساسية للقيادة، وبناء ثقافة التميز، وإدارة التغيير والابتكار، وقياس وإدارة الأداء إلى جانب علم الإدارة والاتصال الفعال وفرق الأداء الرفيع ومهارات التقييم الذاتي وكذلك التفكير التصميمي والإبداع والقيادة الإيجابية.

وقدمت 5 فرق منافسة مشاريعهم لأحدث الحلول والابتكارات المصرفية وتم اختيار الفريق الفائز من قبل لجنة التحكيم التي تتشكل من الإدارة التنفيذية وممثلي كلية إدارة الأعمال IE Business School, Madrid وسيتم تطبيق المشروع الفائز بعد اجتياز المعايير والشروط التي يضعها البنك.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: «يتواصل هذا البرنامج الفريد والذي يهدف إلى إعداد جيل مصرفي واعد من القيادات الشابة قادرة على استكمال مسيرة البنك الناجحة، كما أنه يعكس رؤية البنك في وضع التنمية المستدامة للكوادر البشرية في مقدمة أولوياته».

وأضاف العبلاني: «الوطني يولي أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر جميع الإمكانات للمساهمة في تطورهم المهني وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم وذلك من أجل مواكبة أبرز التغييرات التي تشهدها الصناعة المصرفية».

وأكد العبلاني أن الوطني لديه قناعة راسخة بأن الاستثمار في رأس المال البشري يضمن استمرار نمو أعمال البنك في المستقبل على جميع الأصعدة، لذلك فإن مبادرات التعلم والتدريب وصقل مهارات الشباب تتبوأ مكانة مهمة في صميم خطط البنك الاستراتيجية.

ويتمتع بنك الكويت الوطني بثقافة بيئة عمل فريدة ويسخر كل الإمكانات للمساهمة في تطوير موظفيه ويسعى دائما لتحفيز الطاقات الإبداعية داخل موظفيه، وهو ما ينعكس إيجابيا على أدائهم، ويضع البنك في مكانة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

