«التجاري» يدعم المؤتمر الـ7 لرابطة الجراحة العامة

مال وأعمال

تحت رعاية وبحضور وزير الصحة أحمد العوضي، في إطار اهتمام البنك التجاري بدعم المؤتمرات الصحية العالمية لما لها من تأثير إيجابي في نشر المعارف الطبية وأحدث المستجدات على الساحة الطبية، قام البنك بدعم المؤتمر السنوي الثامن عشر للجراحين المؤتمر السابع لرابطة الجراحة العامة الكويتية «AKUPAS» – والذي يعد أكبر حدث جراحي محلي متعدد التخصصات للأطباء الذين يهتمون بالجراحة حيث يجمع مجموعة من الخبراء الدوليين لبضعة أيام يتم خلالها تواصل المعلومات وتوفير قنوات للتعليم المستمر وتعزيز البحث العلمي.

وفي هذا السياق، قالت نائبة المدير العام- قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع «يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لجميع الفعاليات الصحية ومنها الرعاية لأكبر حدث جراحي في الكويت وهو المؤتمر الطبي الذي يجمع جراحين من مختلف التخصصات والذي تم تصميمه بغرض تزويد الجراحين بآخر التحديثات في هذا المجال».

وتابعت مبينة أن مثل هذه المؤتمرات تسهم في تقديم ثروة من النصائح العملية، وكذلك إدخال تقنيات جديدة في العلوم الجراحية مع تقديم أحدث التطورات في تشخيص الأمراض الجراحية وعلاجها بهدف رعاية المرضى ونشر الوعي، مؤكدة في نفس الوقت دور التجاري وسعيه الدائم لرعاية الفعاليات الصحية الموجهة لخدمة جميع فئات المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر، حرص البنك التجاري الكويتي كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» وذلك بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية وكذلك تعريفهم بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.

وفي الختام توجه الدكتور موسى خورشيد – رئيس رابطة الجراحة العامة الكويتية بالشكر والتقدير من البنك التجاري الكويتي على دعم المؤتمر متمنين للبنك المزيد من النجاح والازدهار.

