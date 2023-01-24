بورسلي: توحيد السياسات بالشركات المساهمة

مال وأعمال

أكد عضو المجلس الاستشاري لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات ومستشار الرقابة والحوكمة الدكتور ناصر بورسلي ضرورة إيجاد لجنة أو هيئة تنسيقية بين الجهات الحكومية المختلفة التي تمتلك أسهما وحصصا مؤثرة في الشركات المدرجة في البورصة وغير المدرجة لتحديد السياسة الحكومية في التصويت والاستراتيجيات وذلك من خلال القرارات المهمة في اجتماعات مجالس الإدارة لهذه الشركات.

وقال بورسلي في الندوة التي عقدها مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات حول الحوكمة إن الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشون القصر والامانة العامة للأوقاف وجميعها جهات حكومية تمتلك حصصا ليست بالقليلة في عدد كبير من الشركات المدرجة وغير المدرجة وكذلك الصناديق الاستثمارية سواء داخل او خارج الكويت، وللأسف لا يوجد سياسة واحدة لهذه المؤسسات في التصويت داخل اجتماعات مجالس الإدارات للشركات والبنوك التي تمتلك فيها حصصا، حيث لا يوجد سياسة واضحة تتبعها كل مؤسسة من هذه المؤسسات الحكومية في التصويت داخل اجتماعات مجالس الإدارة رغم أنها جميعا جهات حكومية.

وقال بورسلي: ومن هنا لابد من إيجاد لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن هذه الجهات لتحديد السياسات العامة لها في مجالس إدارات الشركات التي تملكها، من حيث التصويت في القرارات المهمة كتعيين القيادات وبيع بعض الحصص وغيرها، وذلك حفاظا على المال العام وحتى تكون هناك سياسة واحدة لكل الجهات الحكومية صاحبة هذه الملكيات، مؤكدا ضرورة التزام ممثلي هذه الجهات بالتعليمات والسياسات التي تضعها هذه اللجنة، لاسيما أن أي اجتماع لمجلس إدارة في أي شركة من هذه الشركات يكون له جدول أعمال معلن قبله بفترة حسب ما تقضي به اللوائح والنظم المنظمة لذلك، ويجب ألا يترك أمر التصويت لوحي اللحظة لكل جهة حكومية تصوت كما تشاء، بمعزل عن باقي الجهات.

وأضاف بورسلي أن ممثلي هذه المؤسسات في مجالس إدارة الشركات يحصلون على مزايا كبيرة مادية وغير مادية، فهل تعتبر هذه الأموال التي يحصلون عليها بصفاتهم أموال دولة ولها حرمة المال العام؟ أم تؤول لكل واحد منهم بصفة شخصية سواء كان ذلك بشكل مباشر او حتى بعد ان يتم تجميعها من قبل هذه الجهة المعنية ومن ثم توزيعها على هؤلاء الممثلين وهم موظفو تلك الجهات؟

وقال للأسف لا يوجد معايير او اطار واضح ومعتمد للحوكمة يمكن من خلاله تعيين أشخاص بعينهم لتمثيل هذه المؤسسة أو تلك في أي شركة من الشركات، كما أنه من الطبيعي أن يكون هناك تسابق بين القياديين على تمثيل هذه المؤسسات في مجالس إدارات الشركات والبنوك الكبرى التي تصرف مكافآت كبيرة ومجزية، وعلى سبيل المثال فإن ديوان المحاسبة في مراجعته لإحدى هذه الجهات الحكومية توصل الى ضرورة وجود مشروع ( اعداد أنظمة الحوكمة للقطاع الاستثماري ) بما يكفل حسن أداء العمل وتجنب المخاطر.

وأعرب بورسلي عن دهشته من أن هذه المؤسسات الحكومية ورغم أن ملكياتها الكبيرة في بعض الشركات والبنوك تمثل مجتمعة النسبة الأكبر(نسب سيطرة) بين الملاك إلا أنها تعزف عن التدخل في تعيين الرئيس التنفيذي والقيادات العليا ورسم الاستراتيجيات (مثل توزيعات فصلية واندماجات واستحواذات وبيع شركات تابعة او حصص مؤثرة في شركات زميلة او ملكيات مختلفة داخل او خارج الكويت) مع تباين المصفوفات واللوائح التي تبنى عليها القرارات والاستثمارات، ولا يكون لها قرار في هذا الشأن المهم وهي تأخذ دور الحياد في تلك الأمور بشكل او بآخر.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري إن كثيرا من الدول النامية، ورغم كثرة حديثها عن الحوكمة، لا تطبق منها الا القليل، لأن تطبيق الحوكمة يصطدم بمستويات فساد عالية في هذه الدول، مشيرا إلى أن الحوكمة تحتاج إلى بيئة تعلي من حكم القانون واحترام استقلال القضاء وقيام كل مؤسسة بدورها دون تدخلات.

قال مناف الهاجري في مداخلته في الندوة إن الحوكمة هي في النهاية جزء من قضية أسمى هي تحقيق التنمية المستدامة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال رؤية، وبدون رؤية وأهداف قابلة للقياس تتعلق بالانتاجية لن يتحقق شيء، مشيرا إلى أهمية صياغة أهداف يمكن قياسها حتى يتسنى التحقق من إنجازها ومن ثم المحاسبة.

وأشار الهاجري إلى أن البيئة الاجتماعية والاقتصادية في الكويت لا تشهد استعدادا لاتخاذ مخاطرة مدروسة بين كثير من المستثمرين المؤسسين، ولذلك نجد أن تحدي الحوكمة لدينا هي تجاوز القيود التي لا تشجع على المخاطرة المدروسة التي بدونها لا تقوم للابتكار.

