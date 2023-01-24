الدهيم: معرض «الغذاء والأواني الرمضاني» ينطلق 9 مارس

مال وأعمال

دعت شركة معرض الكويت الدولي الشركات المحلية والأجنبية ووكالات الماركات العالمية إلى المشاركة في معرض الغذاء والاواني الرمضاني والإسراع في التسجيل وحجز المساحات في أجنحة المعرض المقام خلال الفترة من 9 لغاية 22 من شهر مارس المقبل 2023 على أرض المعارض الدولية في مشرف في صالة (5 و6).

وفي هذا الصدد قالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في تصريح صحافي إن مشاركة الشركات في هذا المعرض تعد فرصة سانحة لها من خلال طرحها آخر المنتجات المميزة للجمهور والعروض الخاصة بها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وايجاد أفضل العروض الغذائية والمنتجات الغذائية المتنوعة بأسعار تلائم الجميع.

واضافت ان الشركة بدأت باستقبال طلبات الشركات الراغبة للمشاركة في «الغذاء والأواني الرمضاني» والذي يعد من أهم المعارض المتخصصة في مجال الأغذية والمستلزمات الأساسية حيث تم تأكيد مشاركة عدة شركات من مختلف الدول للمشاركة وخلق فرص جديدة للتفاعل والنمو تحت سقف واحد.

ولفتت إلى أن إقامة المعرض يضم أيضا مفاجآت للشركات المشاركة وسيخرج بشكل مميز من حيث التنظيم وبمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا مؤكدة أن رؤية شركة معرض الكويت الدولي تكمن في مساعدة الشركات في رفع مستوى مبيعاتها وتمكينها نحو السعي للتحول الكامل ومساعدتها في تحقيق أهدافها.

يذكر ان شركة معرض الكويت الدولي هي أكبر مركز للمعارض في البلاد وأسس عام 1971 وتقع في منطقة مشرف ويتكون المعرض من عدة قاعات كبيرة مجهزة وفق أعلى المستويات العالمية لاستضافة المعارض المتخصصة وتستضيف الشركة أكثر من 45 حدثا سنويا منها معرض الكتاب والعطور والبناء والملابس والغذاء وغيرها.

