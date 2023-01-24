اللجنة «الكويتية - السعودية» ناقشت عمليات «المقسومة»

مال وأعمال

عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية اجتماعاً اول من امس الأحد وذلك في منطقة عمليات الخفجي المشتركة – المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح وبرئاسة مساعد وزير الطاقة م. محمد بن عبد الرحمن البراهيم وبحضور الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، وتم بحث المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، ويشمل هذا الاستعراض الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية.

وذكرت وزارة النفط ان الاجتماع تطرق لعرض تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة، وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج، مشيرة إلى أنه تم الاطلاع على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق أهداف العمليات المشتركة وصياغة خطة عمل مشتركة تحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين.

خطط استراتيجية

وفي هذا السياق، شدد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، على أهمية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية السعودية، الذي استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، ويشمل هذا الاستعراض الخطط الاستراتيجية، المشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية، المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط، ومشاريع البيئة والسلامة، وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية، واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في مراحل العمليات البترولية، والاطلاع على تقرير سير أعمال في المكتب الدائم باللجنة، والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة، في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانات المتاحة، وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.

وقدم رئيس الجانب الكويتي الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح الشكر لسعادة مساعد وزير الطاقة المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم، لما لمسه من روح إيجابية واخوية، والتطلع إلى تحقيق تطلعات البلدين في المشاريع البترولية، من خلال التنسيق بين وزارة النفط بدولة الكويت، ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، عبر التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس، لتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة والمغمورة، وضمان تسهيل الأعمال البترولية في العمليات المشتركة الوفرة والخفجي، وسلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم كل من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية بالإضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج.

تأسيس اللجنة

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية تأسست وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين في عام 1965م، وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة ومن أهم اختصاصات اللجنة تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة، وضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة وإقامة الدراسات المرتبطة في هذا الشأن، ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة.

علما بأن اللجنة يرأسها من الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارة النفط ووزارة الداخلية، هذا وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة منتظمة كل 6 شهور بالظروف الاعتيادية، حيث تقدم اللجنة المشتركة الدائمة تقاريرها والتوصيات إلى الوزراء.

واختتمت وزارة النفط بيانها مثنية على كل الجهود التي يقوم بها الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي، مثمنة في الوقت نفسه الجهود المتواصلة والحثيثة لقياديي الجانبين في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية.

