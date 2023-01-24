أوروبا: تخلصنا من الاعتماد على الطاقة الروسية

مال وأعمال

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد تخلص تمامًا من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقال بوريل، في مقابلة مع صحيفة «الدياريو» الإسبانية: «في غضون أشهر قليلة، تخلصنا من الاعتماد على الطاقة من روسيا». وأضاف بوريل، للصحيفة الإسبانية، «لقد مررنا بمرحلة شديدة التوتر من ارتفاع الأسعار، لكنها عادت إلى قيمها قبل الحرب». وقال «نحن مرة أخرى مع أسعار الغاز قبل الحرب لكل ميجاوات في الساعة، والتي كانت بالفعل مرتفعة للغاية. لكن السبب وراء الذروة الموجعة في أغسطس هو إلى حد كبير التوترات الناجمة عن المضاربة في الأسواق»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.