أسعار الغاز هوت بأكثر من 50 %

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تراجعت أسعار الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي حيث ضرب الشتاء الدافئ بشكل غير عادي كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا، مما قلل من الطلب على مصادر التدفئة. وفي هذه الأثناء، دق أحد الرؤساء التنفيذيين لقطاع الطاقة جرس الإنذار، ودعا إلى اتخاذ تدابير لصناعة الغاز الطبيعي لتفادي نفس المصير لشركات النفط خلال سنوات انهيار النفط الصخري التي بدأت في أواخر عام 2014.

كان الانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي سريعاً، حيث انخفض بنسبة 51% في أقل من شهر بقليل، وفقاً لما ذكره موقع «Business Insider».

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من أقل بقليل من 7.00 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف ديسمبر، إلى 3.22 دولارات حالياً. وكان الانخفاض أسوأ من ذروة منتصف أغسطس، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 68% من 10.03 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما انخفضت العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 50% خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في عام 2022 وسط سباق أوروبي لملء احتياطياتها قبل الشتاء مع خفض روسيا لإمداداتها وسط توترات متزايدة بشأن حرب موسكو على أوكرانيا. ولكن مع استخدام مالكي المنازل كميات أقل من الغاز حتى الآن هذا الموسم، فإن الطلب ينخفض والعرض يرتفع، مما يخلق حافزاً قوياً في الضغط على الأسعار إلى الأسفل.

ولوقف المزيد من الانخفاض، حثّ الرئيس التنفيذي لشركة تشيسابيك «Chesapeake Energy»، نيك ديل أوسو، شركات الطاقة على تقليص نموها وتقليل إمدادات الغاز للمساعدة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقال إن أسعار الغاز الطبيعي ترسل «إشارة واضحة للغاية» للصناعة بأن الإنتاج بحاجة إلى التراجع. وأضاف ديل أوسو في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، «النمو في إمدادات الغاز ليس ضرورياً على المدى القصير. نعتقد أن الصناعة يجب أن تعترف بذلك وقد تقلل النمو في المدى القريب».

