إعفاء محافظ المركزي العراقي بعد تراجع الدينار

مال وأعمال

أعفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي العراقي، بعد هبوط استمر أسابيع في قيمة الدينار العراقي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وقالت الوكالة إن السوداني اتخذ الخطوة بعد أن أبلغه المحافظ، مصطفى غالب مخيف، أنه لم يعد يرغب في البقاء في المنصب. أضافت الوكالة أن محسن العلاق، محافظ البنك المركزي السابق، حل محل مخيف، الذي كان يشغل المنصب منذ 2020. وسجل الدينار مستويات متدنية جديدة الجمعة، حيث تراجع إلى نحو 1670 مقابل الدولار. وفقدت العملة ما يقرب من 7 % من قيمتها منذ منتصف شهر نوفمبر. ويشار إلى أن سعر الصرف الرسمي هو 1470 ديناراً لكل دولار أميركي.

