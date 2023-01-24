تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية

مال وأعمال

أصدر صندوق النقد العربي دراسة حديثة بعنوان «اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في أعقاب جائحة كوفيد-19»، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية.

ووفقاً للدراسة التي اطلعت عليها «معلومات مباشر»، فإن العديد من الدول بالعالم واجهت تحديات كبيرة نتيجة تأثرها بجائحة كوفيد-19، موضحاً أن تلك التحديات شملت تباطؤ النشاط الاقتصادي لمعظم القطاعات الاقتصادية، وتراجع قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضحت الدراسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة على مستوى الدول العربية تراجعت بنحو 5.3 بالمائة لتبلغ نحو 36.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 39.0 مليار دولار أمريكي عام 2019. وذكرت أن الجائحة أدت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى دول العالم بنحو 35 بالمائة ليصل إلى نحو 998.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي عام 2019.

ولفتت إلى أن العديد من الدول العربية باشرت مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الجائحة بهدف المحافظة على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتضمنت تلك الإجراءات تحسين كفاءة ودور المؤسسات المعنية بالاستثمار من خلال تقديم الضمانات للمستثمرين بعدم فرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية.

وأوصت الدراسة بتبني العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال؛ بما في ذلك القيام بإصلاحات جمركية، وإصدار القوانين والتشريعات التي تؤدي لخلق الاستقرار التشريعي والاقتصادي.

ويذكر أنه استحوذت مشاريع قطاع المواد الكيميائية في الدول العربية على أعلى قيمة استثمارات أجنبية، حيث بلغت قيمة رأس المال المستثمر نحو 8.2 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار أمريكي عام 2019.

وارتفعت عمليات البيع بغرض الاندماج والتملك بالدول العربية إلى نحو 18 مليار دولار أمريكي عام 2020، مقابل 13 مليار دولار أمريكي عام 2019. وبلغ إجمالي القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية نحو 935 مليار دولار أمريكي منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2020.

