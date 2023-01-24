«فوربس» تشيّد أول مبنى يحمل علامتها

مال وأعمال

على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي، وقعت شركة «ماجنوم» العقارية، التابعة لمجموعة «روابي القابضة»، اتفاق شراكة لتشييد «فوربس إنترناشيونال تاور» بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، بتكلفة تناهز مليار دولار، والذي يُعدُّ أول برج يحمل علامة «فوربس» على مستوى العالم.

بحسب ما أعلنت «ماجنوم» العقارية «وفوربس»، فإن الشراكة بينهما تهدف لتشييد برج مبتكر صديق للبيئة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث سيكون البرج التجاري الجديد خالياً من الانبعاثات الكربونية.

وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لـ «فوربس» مايك فيديرل إن «الشركة تسعى لتسخير إمكانات الاستثمار في الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وصولاً إلى تشييد برج حديث ومسؤول بيئياً يمكّن الشركات العاملة فيه من تحقيق التقدّم والازدهار في قلب واحدة من أشهر عواصم العالم».

عامل جذب

رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، أوضح أن «نحو 70% من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية انتهت، ولا تزال هناك بعض الأراضي القابلة للاستثمار مطروحة للبيع»، متوقعاً بدء العمل على البنية التحتية للمرحلة الثانية خلال عام 2024.

وأضاف: «كانت هناك مخاوف حول الاستثمار في مصر، لكن الآن أصبح الوضع أكثر وضوحاً»، نتيجة إجراءات السياسة النقدية الأخيرة. منوّهاً بأن «مصر سوق كبيرة تتمتع بطلب عالٍ في جميع المجالات، ما يجعل الاستثمار في مصر جاذباً بشكل كبير، لاسيما للمستثمرين من دول الخليج العربي».

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنوم» العقارية ماجد مرعي لـ «الشرق» أن «دول الشرق الأوسط ستحقق نمواً متوقعاً في المرحلة المقبلة يفوق نمو الدول الغربية، ما يمنح المنطقة عامل جذب استطعنا من خلاله إقناع «فوربس» للمشاركة في المشروع. ونأمل أن يمثل البرج منطقة أعمال نموذجية، تبدأ من مصر ثم تتحرك باتجاه السعودية والإمارات».

عن الاستثمارات المرتقبة، كشف مرعي لـ «الشرق» أن الشركة «تسعى لاستثمار 5 مليارات دولار في المنطقة، تبدأ بالبرج الأول في مصر في العاصمة الإدارية بقيمة مليار دولار تقريباً، وبعده في العاصمة السعودية الرياض، ومن المحتمل إنشاء برجين في الإمارات أحدهما في دبي والآخر في أبوظبي، كما ننظر إلى قطر باعتبارها إحدى الدول الرائدة حالياً في مجال الاستدامة». عن دور «فوربس»، أفاد مرعي أنها «ستكون مسؤولة عن إدارة المشروع لمدة 20 عاماً، كما أنها ستكون المسؤولة عن تحديد نوعية العملاء الذين سينضمون إلى المشروع، حيث تتولى الإشراف على الاستقصاء عن نوعية العملاء لتحقيق المجتمع المستهدف داخل المشروع».

تقنيات مستدامة

ستشرف على تنفيذ البرج شركة «أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية»، وقال أدريان سميث إن برج «فوربس إنترناشيونال تاور»، بارتفاع 55 طابقاً، سيتضمن انحناءات من الزجاج والفولاذ، وسيضم مساحات مكتبية مرنة، بالإضافة إلى طابقين لتجارة التجزئة.

يقع البرج التجاري ضمن منطقة الأعمال المركزية الشمالية للعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، ويهدف تصميمه إلى تسخير الموارد الطبيعية المحيطة للارتقاء بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، حيث سيتم تزويد سطحه بألواح للطاقة الشمسية، وأنظمة تدفئة وتبريد وتكييف مؤتمتة بالكامل، وتقنيات بناء ذكية حديثة. وأفصحت الشركة المشرفة على التنفيذ أنها اعتمدت تصاميم متناغمة مع المواقع الحيوية لضمان الاستفادة القصوى من حركة دوران الهواء، وإتاحة أكبر قدر من الضوء والتناغم الطبيعي في الداخل، بما يعزز رفاهية الموظفين وصحتهم.

بدوره، قال رئيس قسم التراخيص ومشاريع العلامات التجارية لدى «فوربس» بيتر هونج: «في أعقاب إطلاق «فوربس جلوبال بروبرتيز»، قبل 3 سنوات، لتغدو أولى علاماتنا التجارية المختصة في مجال الوساطة العقارية، فإننا اليوم بصدد نقلة نوعية جديدة تتمثل بتطوير برج «فوربس إنترناشيونال تاور»، باعتباره أول مبنى تجاري في العالم يحمل علامة فوربس التجارية».

