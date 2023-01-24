«غولدمان ساكس» تعتزم تقليص استثمارات إدارة الأصول

مال وأعمال

تعتزم مجموعة «غولدمان ساكس» تخفيض الاستثمارات البديلة المقدرة بنحو 59 مليار دولار في قطاع إدارة الأصول، لتأثيرها على أرباح البنك. وأوضح جوليان سالزبري، كبير مسؤولي استثمار إدارة الأصول والثروات في «غولدمان ساكس» في مقابلة مع رويترز، إن عملاق «وول ستريت» يخطط للتخلي عن بعض الاستثمارات في قطاع إدارة الأصول على مدى السنوات القليلة المقبلة. وتوقع سالزبري أن يرى تراجعا ملموسا عن مستويات الاستثمار الحالية، مؤكدًا أنها «لن تصل إلى الصفر»، بل ستواصل المجموعة الاستثمار فيها. وكان أداء الربع الرابع سيئا لـ «غولدمان ساكس»، إذ إنه تخلف عن مستهدفاته للأرباح بهامش كبير.