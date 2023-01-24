الذهب انخفض.. وتراجُع الدولار يقلِّص الخسائر

مال وأعمال

انخفضت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد تؤثر في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، إلا أن تراجع الدولار حد من خسائر المعدن الأصفر. تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1922.58 دولاراً للأوقية (الأونصة). وكان الذهب قد قفز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 يوم الجمعة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 1924.10 دولاراً، وفق «رويترز». وانخفض مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية جذابا لحائزي العملات الأخرى. قال مايكل هيوسون كبير محللي السوق في (سي.إم.سي ماركتس): «لا يزال الذهب عند مستوى قوي رغم تراجعه عن ذرى الأسبوع الماضي.. وقد يكتسب مزيداً من الزخم بانتهاء اجتماعات البنك المركزي المقررة الأسبوع المقبل». ويترقب المستثمرون تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير يوم الخميس، وبيانات الإنفاق الشخصي الأميركية يوم الجمعة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 31 يناير و1 فبراير. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.73 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1041.75 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1731.57دولاراً.