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مسلسل منى زكي


حالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في محافظة دمياط، بعد تصوير مشاهد عدة في مدينة عزبة البرج في محافظة دمياط، لمسلسل الفنانة منى زكي ،حيث اعتبر أهالي عزبة البرج في محافظة دمياط أن المسلسل يسيء لهم وأنه قام بتصوير عادات ليست موجودة في محافظة دمياط بصورة عامة وفي عزبة البرج بصورة خاصةً. وفي أول تحرك قضائي ضد مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي، والذي يتم تصويره داخل مدينة عزبة البرج تقدم المحامي احمد ماهر الزاهد ، بإنذار ضد القائمين على هذا العمل ، معتبرا أنهم «أساؤوا لمدينة عزبة البرج وأهلها» في المسلسل الذي يتم تصويره الآن.


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