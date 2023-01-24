6 حفلات يحييها 11 فناناً يبدأها نبيل شعيل ويختمها الرويشد.. و«فنان العرب» يغني منفرداً

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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الاحتفاليات الغنائية التي ينتظرها الجمهور الكويتي والعربي سنويا في مهرجان «فبراير الكويت 2023» الذي تتولى شركة «روتانا ميوزك جروب» تنظيمه حيث تضم حفلات المهرجان لهذا العام والتي ستقام في مبنى «ارينا الكويت»، نخبة من نجوم الغناء الذين يجمعون ما بين الخبرة والطرب، ويتمتعون بشعبية كبيرة عند مختلف الاجيال.

من جانبه، أزاح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا ميوزك جروب» الستار عن عدد هذه الحفلات ومواعيدها، كاشفا عن اسماء نجومها حيث يشارك بها 11 فنانا من ضمنهم «فنان العرب» محمد عبده، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، ماجد المهندس، نوال الكويتية، اصالة نصري، انغام، اليسا، نانسي عجرم، اصيل ابوبكر ومطرف المطرف. وتمنى الهندي للفنانين التوفيق، مؤكدا ان اختيارهم لدورة هذا العام استند إلى استقصاءات قامت بها روتانا مع شرائح مختلفة من الجمهور بالإضافة الى ظروف وارتباطات الكثير من الفنانين خلال هذه الفترة، مشددا على متانة العلاقة التي تربط روتانا بجميع الفنانين الخليجين والعرب من المشاركين وغيرهم.

وتبدأ حفلات « مهرجان فبراير الكويت 2023» بتاريخ 3 فبراير 2023 وتختتم بتاريخ 17 فبراير 2023 بمعدل حفلين كل أسبوع، يبدأها «نبض الكويت» نبيل شعيل ويختمها «سفير الاغنية الكويتية» عبدالله الرويشد، ويجمع كل حفل مطربين عدا حفل «فنان العرب» محمد عبده إذ سيغني منفرداً.

أما جدول وتاريخ حفلات «مهرجان فبراير الكويت 2023» فهو كالتالي:

• 3 فبراير 2023: نبيل شعيل وأصالة نصري

• 4 فبرابر 2023: محمد عبده

• 9 فبراير 2023: مطرف المطرف وأنغام

• 10 فبراير 2023: نانسي عجرم وماجد المهندس

• 16 فبراير 2023: أصيل أبوبكر ونوال الكويتية

• 17 فبراير 2023: إليسا وعبد الله الرويشد.

