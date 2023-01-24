نجوم الطرب يستقبلون 2023 بـ«أعمال جديدة»

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يستعد عدد من نجوم أغناء لطرح أولى أغانيهم في العام الجديد 2023، ومن أبرزهم الفنان عمرو دياب، وإليسا، وأحمد سعد، وأيضا الفنان الأردني عزيز مرقة.

عمرو دياب

طرح النجم عمرو دياب، أحدث أغانيه بعنوان «مضحوك علينا»، وذلك عبر المنصة الشهيرة «أنغامي»، حيث تعد هذه الأغنية الأولى له في عام 2023، من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وروج «الهضبة» في أولى أيام سنة 2023، انه يستعد لطرح أغنية جديدة دون أن يكشف عن اسمها، لتشويق جمهوره، حيث شارك صورة له على مقطع صوتي لجزء من موسيقى ولحن الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، وعلق عليها قائلا: «قريبا».

يشار هنا إلى أن عمرو دياب، اختتم عام 2022 بأغنيتين هما «ماتيجي نفك» و«سينجل»، وتصدرت الأغنيتان فور طرحهما تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنهما تصدرتا محركات البحث عبر الإنترنت وتطبيق أنغامي للموسيقى، كما تصدر «الهضبة» قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

إليسا

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لطرح أغنية جديدة «ماتندم على شي» وهي أولى أغنياتها في العام الجديد 2023.

«ماتندم على شي»، هي الأغنية الدعائية لمسلسل «الثمن» والذي بدأ عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 8 يناير، عبر شاشة قناة (إم بي سي). وحققت «إليسا»، خلال 2022 نجاحاً ضخماً بآخر أغنياتها وهي أغنيتها الجديدة «أنا وبس» مؤخرا عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، وحققت الأغنية 18 مليون مشاهدة خلال شهر واحد منذ طرحها، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال.

أحمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أعماله الغنائية في عام 2023، وهي أغنية «يا عراف» الذي يتعاون فيها مع الفنان أحمد زعيم، وأفنان التونسي نوردو، حيث كشف أيضا أحمد سعد عن موعد طرح الأغنية.

وشارك «سعد» برومو أغنية «ياعراف» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وعلق عليها كاتبا :«غيابه عليا طال.. ياعراف يوم الأربعاء الساعة 5 على قناتي على يوتيوب».

«ياعراف» لــ أحمد سعد من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم ،وتوزيع تزما، والكليب من إخراج ياسين حسن، وتقول كلمات أغنية «ياعراف» للفنان أحمد سعد: «يادير دار غيابه طال نفسي اعرف في أراضيه».

عزيز مرقة

يستعد الفنان الأردني عزيز مرقة لطرح أولى أغانيه في العام الجديد 2023 بعنوان «ضلك أبكى» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة.

ومن أشهر الأعمال التي اشتهر بها الأردني عزيز مرقة هي أغنية «مين قلك»، وأغنية «آه يا حلوه»، وأغنية «بنت قوية»، وأغنية «ياباي» وأغنية «بنت الناس»، وأغنية «نفس الناس»، وأغنية «سمعتك»، وأغنية «واقف» وأغنية «هـيّ».

