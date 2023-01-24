كلمات مؤثرة لدنيا وإيمي للراحل سمير غانم في ذكرى مولد «فطوطة»

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في ذكرى ميلاد اسطورة الكوميديا سمير غانم أو «فطوطة» كما يطلق عليه محبوه، أحيت ابنته الفنانة إيمي سمير غانم، ذكرى ميلاد والدها.

ونشرت عبر صفحتها الشخصية على «انستغرام» فيديو طريفاً لوالدها من أحد البرامج وعلقت قائلة: «ده كان فيديو في برنامج.. بحبك يا بابي وكل سنة وأنت طيب وفي قلبي وروحي وعقلي، يارب في الجنة ونعيمها أنت ومامي وربنا يغفر لكم ويرحمكم برحمته الواسعة وأشوفكم في الجنة يارب».

أما شقيقتها دنيا، فقد أحيت ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستغرام».

ونشرت دنيا، صورة لوالدها من شخصيته الشهيرة فطوطة، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي ويا رب ربنا يرحمك ويسعدك يا رمز السعادة والضحك في حياتنا كلنا.. سمير غانم».

كما كتب شقيقه اللواء حسام غانم، رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيها: «حبيب قلبي يا سمير، عيد ميلاد سعيد وأنت في جنة الخلد يا حبيبي، سيبت فراغ كبير يا حبيبي بس أنا فرحان إنك بتحتفل مع الملائكة والصحبة الحلوة، وعزائي إن مسيري هكون معاك بإذن الله».

ومن جانبه قال الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنته دنيا، «لقد كنت محظوظاً بمعاشرتكم».

ونشر رضوان، صورة تجمعه بسمير غانم وحسن الرداد «زوج إيمي سمير غانم»، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام».

وعلق رامي رضوان على الصورة قائلًا: «زي النهاردة كان ميلاد الأسطورة، إنسان فريد من نوعه فنيا وإنسانيا، لم أر مثله. شخص يحب الخير للجميع ولا يذكر أحداً إلا بكل خير، ولم أر مثله في الكوميديا والإبداع في الارتجال».

