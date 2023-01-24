ياسمين عز ضحية جبروت نسائي.. وصمت رجالي!

إضاءات

ربما كان عالماً ذكورياً، ولكن المؤكد أنه صار نسوياً.. لا صوت يعلو فيه على صوت النساء بجبروتهن وعلى الأقل فهذا ما أثبتته واقعة المذيعة المصرية ياسمين عز التي تجرأت وخرجت عن الجبروت النسائي بتعاطفها مع الرجال وضرورة احترامهم وطاعتهم في منازلهم بل وتدليلهم.. فهبت الكوادر النسائية سواء بشكل فردي أو عبر منظمات نسائية ناشطة لإخراس الصوت الذي يدافع عن الرجال ويؤكد حقوقهم وضرورة استعادة هيبتهم في بيوتهم. والغريب أن المذيعة ياسمين عز لم تتراجع أمام الحملة الجبروتية النسائية العاتية التي تستهدفها ربما غير مدركة لمدى الجبروت النسائي.

والأغرب أن أياً من الرجال الذين طالما دافعت عنهم لم يفكر في الدفاع عنها والتصدي للحملة الشعواء التي تستهدفها ولم ينطق نائب برلماني بكلمة حق أو دفاع عن المذيعة بل إن نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة- والغالبية العظمي من أعضائها من الرجال- ليس فقط لم يدافعوا عن ياسمين عز بل استجابوا لشكوى د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وأحالوا المذيعة للتحقيق وكأن مدح الرجل والدفاع عن حقوقه واحترام زوجته له صار تهمة يعاقب من يرتكبها!! وفيما تعالت الأصوات النسائية الصاخبة من كل صوب وحدب للإطاحة بياسمين عز وبرنامجها.. اكتفى الرجال بالصمت العجيب وهو صمت ربما تفسره مزحة مصرية تقول إن أحدهم طلب من الرجال يوما أن يقفوا في خطين الأول هو من يسمع كلام زوجته.. والخط الثاني لم تسمع زوجته كلامه فوقف جميع الرجال في الخط الأول- عدا واحد فقط- هو من وقف في الخط الثاني (زوجته تسمع كلامه).. فسألوه متعجبين هل صحيح أنت من تسمع زوجته كلامه.. فرد قائلاً..كلا.. فعادوا يسألونه ولماذا إذن وقفت في هذا الخط ولم تنضم للآخرين.. فأجاب ببساطة «هي قالت لي أن أقف في هذا الخط!!».

