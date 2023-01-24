MEGAN فيلم رعب يناقش هوس العالم بالتكنولوجيا

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خطا فيلم الرعب M3GAN أول 100 مليون دولار بشباك التذاكر العالي، حيث وصلت إيرادات العمل إلى 101 مليون و212 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي حول العالم، منذ يوم 6 يناير الجاري، العمل وصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures. وانقسمت إيرادات فيلم الرعب M3GAN بين 66 مليونًا و107 آلاف دولار في شباك التذاكر الأميركي، و35 مليونًا و105 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وصرح المنتج جيمس وان، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: «أنا وجيسون بلوم ممتنون لكل الحب والدعم الذي يحظى به فيلمناM3GAN ، ونأمل الحصول على فرصة جديدة لمشاهدة جانب جديد من القصة». تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والخيال العلمى حول «ميجان» M3gan وهي دمية آلية تُشبه البشر، تم تصميمها وبرمجتها بواسطة جيما التي تعمل مهندسة روبوتات في شركة ألعاب الكترونية، وقد تم تصميم M3gan لتكون رفيقة للأطفال، فهي يمكنها الاستماع والمشاهدة والتعلم، بالإضافة إلى أنها تعد صديقة، مُعلمة وراعية للطفل الذى ترافقه. تصبح جيما فجأة الشخص المفترض به رعاية ابنة شقيقتها كادي، الطفلة اليتيمة والبالغة من العمر 8 سنوات. نظرا لأن جيما غير مستعدة لرعاية كادى طوال الوقت، بالإضافة إلى الضغوطات التى تواجهها في عملها، تقرر جيما أن تهدى الدمية M3gan إلى كادى لترافقها، ولكن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تخيلها. فيلم M3GAN من إخراج جيرارد جونستون، وسيناريو وحوار أكيلا.

