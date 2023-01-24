عرض مُبهر لبيونسيه في دبي بمشاركة فرقة «ميّاس»

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شاركت المغنية الأميركية بيونسيه بعرض مبهر خلال افتتاح فندق «أتلانتيس ذا رويال» في دبي، استمر 60 دقيقة، وذلك بحضور أكثر من ألف ضيف من النجوم والمشاهير والشخصيات الخاصة أمام الواجهة المذهلة للمنتجع.

وقدمت بيونسيه أداءً مبهراً في أول عرض مباشر لها منذ عام 2018، وافتتحته بتقديم أغنية «آت لاست» الكلاسيكية للمغنية الشهيرة إيتا جيمس، لتؤدي بعدها مجموعةً من أشهر أغانيها مثل هالو وكريزي إن لوف.

وأذهلت بيونسيه الضيوف بصوتها القوي وأدائها المتقن للرقصات الحيوية والإنتاج العالي الجودة، ورافقتها أوركسترا الفردوس النسائية المؤلفة من 48 موسيقية محترفة تحت إشراف المؤلف الموسيقي الشهير والحائز جائزة الأوسكار إيه.أر. رحمان. كما تضمن الحفل عرضاً مميزاً لفرقة مياس، الفرقة اللبنانية النسائية للرقص الاستعراضي والفائزة بلقب أميركاز غوت تالنت، والتي قدمت أداءً راقصاً مبهراً من تصميم فاطمة روبنسون، مصممة الرقصات المرشحة لجائزة إيمي.

ويأتي العرض المميز لبيونسيه بالتعاون بين شركة باركود إنترتينمنت الترفيهية، التي أسستها بيونسيه بإلهام من شغفها للعمل مع رائدات الأعمال في المنطقة، وشركة أي آم إنترتينمنت للترفيه، بإدارة المؤسس والرئيس التنفيذي سونال فارا بارمار، الذي بدوره تعاون عن كثب مع تيموثي كيلي، المدير الإداري لمنتجع أتلانتس ذا رويال، لإقامة هذا الحفل بمناسبة افتتاح المنتجع الشهير.

وختاماً لأدائها المبهر، ارتفعت الفنانة بيونسيه، الأكثر ترشيحاً لجوائز الجرامي (بما يعادل عدد ترشيحات زوجها جاي زي)، 16 قدماً في الهواء أمام المبنى المذهل للمنتجع ووسط عروض المياه والنيران التي أطلقتها نافورة سكاي بليز الفريدة من نوعها على مستوى العالم، لأداء أغنية درانك إن لوف واختتام عرضها المذهل في حفل الافتتاح.

