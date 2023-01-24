«تيتانيك» يعود من جديد في دور العرض العالمية بتقنية 3D

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ستعود دور العرض العالمية لاستقبال فيلم «titanic» بتكنولوجيا الـ 3D و 4K، يوم 10 من فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وبمرور 25 عاماً على العرض الأول. ونشر حساب «Paramount Picture & Titanic» على موقع «تويتر» البوستر الرسمي للفيلم وكتب: «يعود Titanic إلى الشاشة الكبيرة بدقة 4K 3D لفترة محدودة في 10 فبراير». فيلم «titanic» هو فيلم أميركي، تدور أحداثه حول باخرة ركاب إنكليزية عملاقة وهي أكبر باخرة نقل ركاب فى العالم تم بناؤها في ذلك الوقت وفي أول رحلة لها في 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي وبعد أربعة أيام من انطلاقها في 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدي قبل منتصف الليل بقليل، ما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام في الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912 كان على متن الباخرة 2223 راكبا، نجا منهم 706 أشخاص فيما لقي 1517 شخصاً حتفهم. استَلهم كاميرون أحداث الفيلم من حُطام السفينة، وذكر أن هناك قصّة حُبّ تتخلّل أحداث الفيلم لإيصال المشاعر للمشاهدين والتعبير وإظهار هذه الكارثة. بدأ إنتاج الفيلم في عام 1995 عندما صور كاميرون حُطام السفينة الحقيقيّة، شعر أن قصة حب تتخللها الخسائر البشرية ستكون ضرورية لنقل التأثير العاطفي للكارثة. وشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود أبرزهم: ليوناردو دي كابريو، كيت وينسليت، بيلي زين، كاثي بيتس، فرانسيس فيشر، برنارد هيل، جوناثان هايد، داني نوتشي، ديفيد وارنر، بيل باكستون.