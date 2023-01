TOP MOVIES

إضاءات

Avatar : The way of water فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جامز كاميرون والنجوم: سام وورشنغتون وذوي سالدانا وسيغورني ونقز.

Puss in Boots: the Last Wish فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جويل كراوفورد. والنجوم: انطونيو بانديرس وسلمى حايك وهارفي غيولين.

MEGAN فيلم رعب وإثارة وخيال علمي. للمخرج غيرارد جون ستون. والنجوم: اليسون ويليامز وفيوليت ماكغراو وكيمبرلي كروسمان.

Missing فيلم دراما وإثارة. للمخرج نيكولاس جونسون وويل ميريك. والنجوم: تيم غرفين وآفا زاريا ونايا لونغ.

A Man Called Otto فيلم كوميدي ودراما. للمخرج مارك فورستر. والنجوم: توم هانكس ورايتشيل كيلر.

Plane فيلم أكشن وإثارة. للمخرج جان فرانسوا ريشيه. والنجوم: جيرارد بتلر ومايك كولتر وليلي كروغ.

House Party فيلم كوميدي. للمخرج كالماتيك. والنجوم: ليبرون جميس وجاكوب لاتيمور وكيد كودي.

Scarlet bond فيلم رسوم متحركة للمخرج ياسو هيتو كيكوتشي. والنجوم: ميهو آوكاساكي ويوما أوتشيدا وهوتشو آوتسوكا.

The Whale فيلم دراما. للمخرج دارين آرونوفسكي. والنجوم: بريندان فراسير وسادي سينك وتي سيمبكنس.

Black panther: Wakanda Forever فيلم أكشن ومغامرات ودراما. للمخرج رايان كوغلر. والنجوم: شادويك وجوسمان وتينوش هوبرتا وليتشيارايت.