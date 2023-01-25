نجاحاتها تشهد

النهار Plus

تبرز مساهمة المرأة بقوة في القطاع المصرفي الكويتي من خلال وصولها إلى المناصب القيادية ضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

وقد أثبتت بالأرقام أنها قادرة على أخذ دور هام من خلال قيامها بأداء واجباتها الوظيفية بكل كفاءة وهو ما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية ضمن مبدأ تكافؤ الفرص، والذي يعد مؤشراً على ما تشهده الكويت من تغيرات ايجابية لتمكين دور المرأة.

وأسهمت المرأة الكويتية بقوة في مختلف مجالات هذا القطاع الذي يضم البنوك التقليدية والإسلامية، إضافة إلى حضورها البارز في القطاع المالي غير المصرفي الذي يضم شركات التأمين والصرافة والتمويل وغيرها من الشركات غير المصرفية وقطاع الخدمات المالية المساندة.

وتحظى المرأة العاملة في القطاع المصرفي باهتمام يدلل بصورة واضحة وجلية على تنامي دورها في القطاعات الاقتصادية الوطنية المستقطبة للمرأة.

