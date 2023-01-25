منى شداد: نستعد لـ «خالص التقدير» بموسمه الثاني

النهار Plus

ثمنت الفنانة منى شداد جهود وزارة الاعلام في سعيها الدائم في ان يكون للاغنية الكويتية خصوصا والعربية عموما نصيب من البرامج المتخصصة في هذا الجانب وهو الغناء الطربي وهذا ما تمت ترجمته من خلال برنامج «خالص التقدير» الذي يهتم بالطاقات الفنية البارزة والشابة في الكويت والدول العربية خاصة انه تم عرض العديد من الحلقات المتعددة والتي تمت فيها استضافة العديد من النجوم وابرزهم الفنان عبدالعزيز احمد والفنانة سماح والفنان سلطان المفتاح والفنان ماجد العويد والفنان حسن العطار والفنان جاسم بن ثاني والفنانة وفاء بوكيل والفنان عادل الرويشد والفنان عبدالقادر الهدهود والفنان عبدالله طارق والفنان سليمان الشلال.

واضافت في تصريحها قائلة: لابد ان اتقدم بالشكر الى المعنيين في هذا الامر وهم كل من وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري، ووكيل الاعلام د. ناصر المحيسن على كلامه الطيب وتشجيعه ووكيل التلفزيون تركي المطيري الذي يعتبر راقياً في تعامله وبابه مفتوح للجميع وهو محب للجميع ويتابع كل التفاصيل وهو يعتبر «الدينمو» وأشكر دعمه للبرنامج، ومدير المنوعات خالد بوحيمد واسرة المنوعات على سعيهم ان تكون هذه النوعية من البرامج في اطار اهتمامهم وتقديرهم ومن خلال تقديمي للبرنامج يكون هناك حوار بعيد عن التقليدية وان يكون الجو «اسرياً» بحيث يكون الضيف «ماخذ راحته» والمشاركة عبر ادائه عدداً من الاغاني الطربية والتراثية المتنوعة ويتخللها عدد من الاسئلة التي يجيب عنها الفنان بكل اريحية.

واضافت ايضا: يتواجد معي د محمد البعيجان الذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية وتكون له مداخلة في الحوار والاستفادة من خبرته الكبيرة في المجال الموسيقي ووجود فريق فني محترف من خيرة ابناء وزارة الاعلام وفي مقدمتهم «النوخذه» المخرج القدير خالد بوحيمد مع طاقات شبابية تسعى دائما ان يكون البرنامج مميزا في اعين المشاهدين وايضا جهود المعد فالح العنزي في وضع الاعداد بصورة مناسبة الذي يحتاج الى خبرة ودراية.

وقالت ايضا : من خلال البرنامج نكون مع اسماء مختلفة من الفنانين بحيث نستمتع مع اغانيهم ونجاحاتهم وايضا التطرق الى الاغنية التي يتم تأديتها ونجاحها واذا كان الفنان من الكويت او الخليج يتم التطرق الى الاغنية التراثية والتركيز على الالوان الغنائية مثل السامري والخماري وعلى التفاصيل المهمة التي تكون مصاحبة لتلك الفنون واذا كان الفنان من الوطن العربي يتم التركيز على الاغاني الطربية المشهورة.

واضاف ايضا: وبعد نجاح الموسم الاول من برنامج «خالص التقدير» الذي يعرض على شاشة تلفزيون الكويت نستعد مع فريق العمل على انجاز الموسم الثاني الذي سوف يكون ايضا مميزا من خلال الاسماء التي سيتم استضافتها خاصة ان تلفزيون الكوين يجب ان لايستهين به أحد لانه «غير عادي».

