ياسمين صبري تثير الجدل على «إنستغرام».. ومتابعون يسألون عن «خاتم أبو هشيمة»

النهار Plus

مجددًا.. عادت الفنانة ياسمين صبري إلى «عالم انستغرام»، بعدما نشرت مجموعة من الصور خلال الأيام القليلة الماضية، حازت إعجاب متابعيها على الموقع الشهير، وفي الوقت ذاته كانت سببًا في تساؤل البعض حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، لا سيما أن «ياسمين» ظهرت في الطائرة الخاصة التي اعتادت على التنقل بها أثناء ارتباطها بـ«أبو هشيمة»، إلى جانب ظهورها مرتدية خاتم الزواج.

«الفراولة»، كانت بطلة الإطلالة الأولى لـ«ياسمين» التي شاركت جمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع «انستغرام».

وظهرت «ياسمين» في الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة، داخل الطائرة وأمامها فاكهة الفراولة.

من جانبها علقت الفنانة أحلام الشامسي، على صور «ياسمين»، قائلة: «أنتي شو هذا جمالك، تستحقي الفرح، يا أجمل قلب».

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :«فراولة قلبي، ياستي قمر، حب حياتي، محلاكي، مساء التوت يا حلو يا كيوت، فراولة بتقدم فراولة، ضحكة من القلب، ربنا يكرمك إنسانة متواضعة جدا».

لم تكد تمر ساعات قليلة على نشرها «ستوري الفراولة»، إلا وفاجأئت - بعدها، «ياسمين» جمهورها بنشرها صوراً مع خبير التجميل شريف طانيوس داخل طائرتها الخاصة، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل على الـ«سوشيال ميديا».

ولفت أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ارتداء «ياسمين» لخاتم زواج حيث تكهن البعض بعودتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بينما لفت أنظار آخرين صورة الماكيير والذي حمل شنطة يد نسائية.

يشار هنا إلى أن شريف طانيوس هو خبير تجميل عربي، يحمل الجنسية اللبنانية، ولكنه يعيش في مصر، وحصد شهرة واسعة كونه خبير التجميل الخاص بفنانات شهيرات، ولعل أبرزهم الفنانة ياسمين صبري التي ظهرت معه في العديد من الصور.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت عن افتتاح أحدث مشروعاتها الجديدة في «دبي»، كما أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها «فرصة تانية».

