شمس طرحت جديدها «البنية»

النهار Plus

طرحت الفنانة الكويتية شمس اغنية جديدة بعنوان «البنية» من كلمات عبدالله العماني وألحان غيم وتوزيع محمد الشطي.

الاغنية عصرية تعكس بكلماتها والحانها الروح الشبابية التي تحاكي الحياة بتحرر وبنفس مختلف يشبه شمس المتجددة على الدوام من خلال الأعمال التي تطرحها. من الواضح ان كلمات الاغنية تحمل دعوة صريحة لتقبل الآخر بصرف النظر عن شكله وهويته ومعتقداته وعمله، مشيدة بدماثة المرأة وأخلاقها واحترامها وأدبها وجمالها الربيعي في دلالة واضحة على مناصرة شمس للمرأة بشكل خاص والإنسان بشكل عام ودعمها وتمكينها وتحريرها من القيود.

اما الكليب المرافق للاغنية والذي اخرجه شريف ترحيني فقد اتسم بالعصرية والالوان المفعمة بالحياة التي تبعث على الايجابية فتظهر شمس بشكل يضج انوثة وجرأة وتجدداً من خلال الأزياء التي ترتديها والماكياج وتسريحة الشعر والتفاعل مع الكاميرا والالوان المعتمدة والفتيات اللواتي شاركن في تصوير العمل بأشكال مختلفة.

