عودة باسكال مشعلاني

النهار Plus

تتحضر الفنانة باسكال مشعلاني لاطلاق أغنيتها الجديدة التي تعاملت بها مع الشاعر حسين خليفة والحان وتوزيع ملحم ابو شديد والاخراج لزياد خوري. وهذه الاغنية تعتبر عودة مشعلاني للاغنية الكلاسيكية الطربية اللبنانية التي ستحمل عنوان «حب مؤذي» والتي صورت بين دير القمر وأرز الباروك وتحرص باسكال على التصوير في مناطق لبنانية جميلة خاصة بعد نجاح اغنيتها «ع بيروت» بحسب mokhtasarmofid. أما مطلع الاغنية فيقول: «حطيتك جوا القلب دعست عليه ومشيت.

حطيتك جوى عيوني لحتى عميت طلع حبك مؤذي هد الجسم والروح .انت بتحس بلذة لما تجرح وتروح».

