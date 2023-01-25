منتدى دافوس ناقش دور المرأة في تنظيم مونديال قطر

النهار Plus

شهدت الدورة الثالثة والخمسون من المنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة دافوس السويسرية، تسليط الضوء على الدور الفاعل الذي لعبته المرأة في تنظيم كأس العالم «قطر 2022»، وذلك خلال ندوة حوارية عقدت خلال المنتدى، الذي تواصلت فعالياته من 16-20 يناير الجاري.

وشاركت السيدة فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام باللجنة العليا للمشاريع والإرث، في الندوة التي نظمتها مؤسسة المرأة العالمية، حيث جرى تكريمها كأحد النماذج القيادية النسائية الملهمة، من خلال منحها الجائزة العالمية للمرأة المتميزة، تقديراً للدور المحوري الذي لعبته في تنظيم النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي.

واستعرضت الندوة جوانب الإرث لمونديال قطر 2022، والذي يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات في قطر وخارجها، والدور البارز للكفاءات النسائية على طريق الإعداد للحدث التاريخي، الذي اختتم بتتويج منتخب الأرجنتين بطلاً للعالم في استاد لوسيل الشهر الماضي.

وخلال مشاركتها في الندوة؛ أشادت النعيمي بجهود المرأة في تنظيم الحدث التاريخي، مشيرة إلى أن البطولة شكّلت منبراً لإبداع المرأة في مختلف المجالات، كما ساعدت في تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في قطر والشرق الأوسط والعالم العربي.

وأضافت النعيمي، التي عملت ضمن فريق كأس العالم لأكثر من عشر سنوات: «تشهد قطر تطوراً كبيراً على صعيد الدور الذي تلعبه المرأة في قطاع الرياضة، من حيث الممارسة والتنظيم والإدارة. وقد حرصت الدولة على تخصيص استثمارات هائلة في قطاع التعليم، الأمر الذي أتاح المجال لتكافؤ الفرص وتطوير الكفاءات البشرية على المدى الطويل». وتابعت: «أفخر بزميلاتي في اللجنة العليا، واللاتي أكدن قدرة المرأة على المشاركة بفاعلية في تنظيم مثل هذه الأحداث التاريخية، والكثير منهن يشغلن مناصب عليا، ويتمتعن بمهارات قيادية متميزة». وتطرقت النعيمي في الحديث عن مؤسسة الجيل المبهر، برنامج الإرث الاجتماعي والإنساني لمونديال قطر 2022، والتي تأسست خلال إعداد ملف قطر لاستضافة كأس العالم، وتستفيد من برنامج كرة القدم من أجل التنمية، في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، ونجحت في الوصول بمبادراتها وأنشطتها إلى أكثر من مليون مستفيد، بمن فيهم الفتيات والسيدات، في 35 دولة من أنحاء العالم. وقالت: «تركت المؤسسة أثراً كبيراً على أكثر من مليون شخص في المنطقة والعالم، حيث توفر مساحات آمنة للشباب لتعلم المهارات الحياتية الأساسية من خلال كرة القدم، مثل العمل الجماعي والقيادة الفاعلة والمساواة. وتلعب المرأة دوراً محورياً في المؤسسة، ما يؤكد التزامنا بالمساواة بين الجنسين، وحرصنا على استثمار الجهود الأساسية للمرأة خلال تنظيم أفضل نسخة من كأس العالم». أدارت الندوة الدكتورة كارولين كيسان، المديرة الأكاديمية للشؤون الدولية في جامعة نيويورك، بمشاركة كل من الإعلامية غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة، والسيدة غصون الخالد، نائبة الرئيس التنفيذي السابق لشركة أسيكو الصناعية، والسيدة ملاك العقيلي، الشريكة المؤسسة لشركة الكيان الذهبي المتخصصة في الاستشارات التسويقية للنفط والطاقة. وفي ختام الندوة النقاشية، تسلّمت السيدة فاطمة النعيمي جائزة القيادة من السيدة روبا داش، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المرأة العالمية، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

وعقب تسلمها الجائزة قالت النعيمي: «سعيدة جداً بالحصول على هذه الجائزة الهامة، ولا شك أن مشاركتي على هذه المنصة، وبحضور هذا العدد الكبير من السيدات الملهمات، وتسلّم جائزة مرموقة تقديراً لما حققناه في كأس العالم، يعني الكثير بالنسبة لي».

من جانبها قالت السيدة روبا داش: «يؤكد منح السيدة فاطمة النعيمي جائزة القيادة أنها مصدر إلهام حقيقي للمرأة في المنطقة والعالم، حيث إن مساهمتها في إنجاح هذه البطولة تستحق التقدير، ونحن فخورون بمشاركتها القيمة في أول فعالية لنا في منتدى دافوس».

