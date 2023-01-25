انطلاق فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

النهار Plus

عشاق ومحبو الثقافة والمعرفة في مصر والعالم العربي وعديد من دول العالم سيكونون على موعد اليوم مع العُرس الثقافي السنوي وافتتاح الدولة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يعد واحداً من أهم واكبر معارض الكتاب حول العالم وهو أيضا تظاهرة ثقافية غنية ومعرفية موسعة حيث يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات في شتى مناحي المعرفة والفنون.. ومن المقرر أن يكون رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحضور ويفتتح المعرض رسمياً ومعه عدد من الوزراء المصريين وعلى رأسهم وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.. إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية على رأسهم أمجد العضايلة سفير دولة الأردن بالقاهرة لكون الأردن «ضيف الشرف» في هذه الدورة التي تقام تحت شعار «على أسم مصر- معاً نقرأ.. نفكر.. نبدع» وتم اختيار الشاعر والمبدع الكبير الراحل «صلاح جاهين» ليكون شخصية المعرض هذا العام. يشارك في هذه الدورة والتي تستمر فعالياتها من 25 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً من 53 دولة من مختلف قارات العالم من بينها 19 دولة عربية هي «السعودية- الكويت- الإمارات- سورية- العراق- لبنان- سلطنة عمان- البحرين- قطر- اليمن- فلسطين- الأردن- السودان- ليبيا- المغرب- تونس- موريتانيا- الجزائر- الصومال» وهي مشاركة عربية قوية ومتميزة – حسبما أعلن د.أ حمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب المشرفة على المعرض- والذي أكد أن المعرض يجتذب مشاركات جديدة في كل دورة من دوراته حيث تشارك دولاً مثل : البحرين- الدومينكان.. لأول مرة هذا العام وهذا يشير إلى المكانة المرموقة التي يحظي بها معرض القاهرة الدولي للكتاب حول العالم.

وأضاف أن هذه الدورة زاخرة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والتي يحضرها وتتضمن لقاءات مع عدد من كبار الكُتاب والمبدعين والمفكرين ورموز وقامات مصرية وعربية وعالمية لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.. مشيراً إلى أن البرنامج المهني هذا العام يحمل عنوان «برديات» وهو البرنامج الذي أطلق الدورة الماضية ليضع المعرض على خارطة صناعة النشر العالمي ويشارك في تنفيذه الناشرين من كل أنحاء العالم.. وتعزيزاً لرؤية مصر 2023 يقام على هامش هذه الدورة مؤتمران: الأول خاص بالملكية الفكرية ويقام تحت عنوان «حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة» والثاني: يختص بالترجمة عن العربية ويحمل عنوان «جسر الحضارة».

وأشار «بهي الدين» انه انطلاقا نحو المحتوي الرقمي يدشن مشروع مكتبة الأسرة الرقمية ودعم صناع المحتوي الرقمي ولمساندة لـ «قادرين باختلاف» يواصل المعرض دعمه بأن يفتح أبوابه لهم مجاناً ومرافقيهم ويقدم لهم خصومات خاصة على الكتب وتابع: وحرصاً من وزارة الثقافة على دعم القراءة وتسهيل الحصول عليها أطلقت الوزيرة مبادرة «الثقافة والفن للجميع» حيث ستتوفر الكتب المخفضة في كل أجنحة قطاعات الوزارة وتستمر المبادرة طوال العام وندعو الناشرين أن ينضموا إليها.. وأكد رئيس هيئة الكتاب ورئيس المعرض أن كتب وأنشطة الطفل لها مكان خاص وهام في هذه الدورة حيث تم تخصيص صالة لكتاب الطفل إلى جانب عديد من الأنشطة والفعاليات المخصصة لهم والتي تناسب جميع المراحل العمرية لسن الطفولة والنشء.

من جانب آخر فمن المتوقع أن يحظى برنامج «ضيف الشرف» والذي يعد من أهم برامج وفعاليات المعرض.. باهتمام بالغ وحضور كثيف من رواد المعرض ومتابعيه نظراً للزخم الثقافي والفني الذي يشمله حيث اختارت وزارة الثقافة الأردنية شعار «الأردن حضارة الماضي وإبداع المستقبل» لتقيم فعالياتها في إطاره وليدلل على استمرارية الانجاز والإنتاج الثقافي والفكري للمملكة الأردنية- بحسب تعبير السفير الأردني بالقاهرة- والذي أكد أن الثقافة جسر رابط بين الماضي والمستقبل.

ويشمل برنامج «ضيف الشرف» على مشاركة 85 كاتباً وشاعراً وشاعرة وناقداً وأكاديمياً وأديباً من الأردن ومصر يتوزع حضورهم على 27 فعالية ما بين ندوات ومحاضرات وعروض مسرحية وقراءات قصصية للأطفال وقراءات قصصية وأمسيات شعرية.. هذا إلى جانب معالم تراثية وسياحية ومداخلات لرموز وطنية.

ومن الجدير بالذكر ومن دلائل اهتمام إدارة المعرض بكتاب وثقافة الطفل.. اختارت رائد أدب الأطفال المصري الراحل كامل الكيلاني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل في هذه الدورة مع ندوات للحديث عنه وعروض لأهم كتبه وتأثيره في أدب الطفل.

