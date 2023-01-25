الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة أعضاء هيئة التدريس بمعهد المسرح

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عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية جمعيتها العمومية العادية للدورة الخامسة للفترة النقابية 2020 - 2022 في فندق ريزدانس إن - ماريوت أدار الجمعية العمومية رئيس الرابطة السابق د. خليفة الهاجري و أمينة السر د. أحلام حسن.

ناقشت الجمعية العمومية التقريرين الاداري والمالي خلال أعمال الجمعية بعد اقرار جدول أعمالها وتم التصويت على اعتماد التقريرين بالإجماع وتم فتح باب المقترحات والتوصيات وباب ما يستجد من أعمال والتي شارك بها اعضاء الجمعية العمومية.

وقد تقدم د. بدر المهنا عضو الجمعية العمومية بمقترح بتزكية اعضاء الهيئة الإدارية الجديدة ما لم يتجاوز عدد المتقدمين العدد الإجمالي لأعضاء الهيئة الإدارية. وقد أيد المقترح د. خليفة القلاف بحسب نظام الانتخاب والترشح الخاص بالرابطة.

وعليه تمت تزكية اعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة وهم: د. خلود الرشيدي ود. فاضل المويل ود. عنبر وليد ود. خالد أمين ود. خليفة القلاف وا. أحمد الظفيري وا. قيس المقدم.

وقامت الهيئة الإدارية الجديدة بعقد اجتماع لاختيار مناصب الهيئة الإدارية وقد جاءت كالتالي: د.خلود الرشيدي - رئيسة الرابطة ود.خالد أمين - نائب رئيس وا. قيس مقدم - أمين سر ود. فاضل المويل - أمين صندوق ود.عنبر وليد - عضوا ود. خليفة القلاف- عضوا وا.احمد الظفيري - عضوا.

وفي ختام الجمعية العمومية تقدم الدكتور خليفة الهاجري رئيس الرابط الأسبق ود. إبتسام الحمادي نائبة الرئيس الأسبق ود. احلام حسن أمينة السر الأسبق بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة الإدارية السابقة وأعضاء الرابطة على ثقتهم الكريمة وحسن اختيارهم للهيئة الإدارية الجديدة التي تمنوا لها النجاح والتوفيق.

