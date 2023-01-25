«الوطني للثقافة» الكويتي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

النهار Plus

يشارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب بمصر المقرر اطلاق فعالياته اليوم (الأربعاء).

وقال المجلس في بيان إن المعرض يستمر حتى السادس من فبراير المقبل تحت شعار «معا نقرأ.. نفكر.. نبدع» وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض في هذه الدورة والكاتب كامل كيلاني ليكون شخصية معرض كتاب الأطفال.

وأكد المجلس أن مشاركته في هذا المعرض تأتي لإبراز دور الكويت الثقافي في المحافل الثقافية وحرصها على دعم الثقافة العربية وإفادة القراء والباحثين من خلال الإصدارات الثقافية والدراسات العلمية ولكون معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أهم وأضخم معارض الكتاب العربية والعالمية. وأضاف المجلس انه سيشارك في المعرض بجناحين الأول سيكون في القاعة الرئيسية للمعرض، أما الآخر فسيكون لبيع إصدارات المجلس الدورية وهي «من المسرح العالمي» و«عالم الفكر» و«عالم المعرفة» و«إبداعات عالمية» و«الثقافة العالمية» ومجلة «العربي» وكذلك «العربي الصغير» بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بإدارة البحوث والدراسات والتخطيط والسلسلة التراثية الخاصة «من التراث العربي».

