طالب الرفاعي: لحظة الكتابة لا أفكر في الخوف كعنصر لبناء العمل القصصي

النهار Plus

ضمن برنامج وزارة الثقافة الفرنسية نظمت السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بالكويت، ندوة نقاشية بعنوان «الخوف في روايات طالب الرفاعي بين الواقع والتخييل»، في إطار «ليالي القراءة» مع الكاتب والروائي طالب الرفاعي، ودكتورة الأدب الفرنسي سناء ساسي، على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

حضر الفعالية السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر، والمستشار الثقافي الفرنسي مدير المعهد الفرنسي بينوا كاتالا، وجمع كبير من المثقفين والمهتمين. في البداية، رحب كاتالا بالحضور، وشكر الأمين العام لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، عبدالرحمن البابطين، وفريق المكتبة بأكمله، على الترحيب والاستضافة.

وأكد كاتالا أن الروائي طالب الرفاعي هو الأديب الكويتي الأقرب إلى القراء الفرنسيين، حيث تُرجمت ست من رواياته إلى الفرنسية، وأصبح محل قراءة وبحث على الساحة الثقافية الفرنسية. لحظات الخوف والفزع

من جانبها، استهلت د. ساسي كلمتها بتوجيه الشكر للرفاعي، لقبوله الدعوة، معلقة: «هذا شرف كبير، وأنا سعيدة جداً». وشكرت المعهد الفرنسي ومكتبة البابطين المركزية. وذكرت في عرضها المرئي أن روايات طالب الرفاعي بين الواقع والخيال حاولت تلخيص أنواع الخوف التي وجدتها كقارئة في روايات الرفاعي الثلاث: «ظل الشمس»، و«النجدي»، و«في الهنا».

وبينت أن كل رواية احتوت على مواضيع مختلفة، كما أن كل رواية تسرد قصة وطرحاً وتناقش مشكلة، ومن خلالها يمكن تحليل نفسية الشخصيات. وتابعت: «الرفاعي جعلنا، كقراء، ندخل في نفسية أبطال قصصه، ونعيش معها لحظات الخوف والفزع، وكل بطل من أبطاله يعيش مشاعر عدة من الممكن أن نلخصها بكلمة «خوف» مشاعر كثيرة.

من جانبه، قال الرفاعي: يتدرج الخوف من الإحساس بقرب ودنو الخطر الماحق الذي يداهم حياة الإنسان في الحروب والكوارث الطبيعية، إلى الخوف من عناصر البيئة، كالبحر والظلام والرعد والبرق والعواصف والفيضانات، وبعض أنواع الحيوانات، كالثعابين والزواحف، مروراً بالخوف من الممارسات اليومية، كركوب الطائرة، وقيادة السيارة، واستخدام المصاعد، وصولاً إلى الخوف الذي يلازم الإنسان من الأمراض وكل ما ينغص عيشه».

وتابع الرفاعي: «الخوف واحد من أهم العناصر الفنية التي يمكن أن يُبنى عليها العمل الروائي. فبالإضافة إلى اشتراك كل البشر في الخوف، والتعاطف الذي قد يخلقه مع الشخصية، فيمكن النظر إليه بوصفه إحدى أهم الميزات الفنية التي تمنح العمل وتيرة مهمة من الإثارة والتشويق». وأردف: «في ثلاث من رواياتي المترجمة إلى الفرنسية يختلف حضور الخوف من شخصية إلى أخرى، ووفق لحظة المشهد الذي تمر به. فالخوف الذي يعيشه النوخذة (علي ناصر النجدي)، وهو يصارع العاصفة لينجو بنفسه، هو بالضرورة مختلف عن الخوف الذي يُربك (حلمي المصري) بطل رواية (ظل الشمس) في الكيفية التي يتحتم عليه فيها مواجهة مصيره في البقاء بالكويت، أو الرجوع بالفشل إلى بلده وأسرته. وخوف الشخصيتين، يختلف عن خوف الشابة (كوثر) في إقدامها على الزواج من (مشاري) الرجل المتزوج!». لا تفكير في الخوف وأكد الرفاعي: «لحظة الكتابة لا أفكر في الخوف كعنصر لبناء العمل القصصي، فالمحرك الأساسي لأي كاتب ينطلق من فكرة القصة أو الرواية، وما يريد الوصول إليه. في جميع أعمالي القصصية والروائية أكون ملماً وعارفاً ببداية الرواية ونهايتها، لكن المغامرة الكبيرة والخوف الأكبر الذي يلازم أي كاتب يكمنان في التفاصيل التي ستملأ الفراغات فيما بين البداية والنهاية!». وأضاف: «في جميع الأعمال التي كتبت على مسيرة جاوزت الأربعة عقود، أرى أن كل أبطالي محمولون على قلقهم ومخاوفهم، ولا أظن أن جنساً أدبياً يستطيع أن يرصد ويترجم خوف وقلق الإنسان كما جنس الرواية، فهي مرصودة للدخول في لحظات ومشاعر لا يمكن لجنس آخر غيرها الخوض فيه، كما أنه لا شيء يلازم عيش الإنسان كمشاعره بمخاوفه.

