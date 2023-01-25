ملتقى المؤلفين يطلق «الكاتب الصغير»

النهار Plus

يقدم الملتقى القطري للمؤلفين، التابع لوزارة الثقافة، فعالية جديدة بعنوان «الكاتب الصغير»، وهي فعالية تربوية تعنى بمرحلة الطفولة المبكرة، لتشجيع الأطفال على القراءة، وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية لديهم، وتنمية خيالهم وإبداعهم.

وبهذه المناسبة، يقيم الملتقى إحدى جلسات هذه الفعالية، وتدور حول «قصة بستان تامر»، تأليف الكاتبة ندى التل، سرد الكاتبة سارة رشيدي، وهي كاتبة ومرشدة تربوية لمرحلة الطفولة. وتنسجم الفعالية المرتقبة مع أهداف الملتقى الرامية إلى الاهتمام بالمؤلفين، ونشر إنتاج الأعضاء في الكتب والدوريات، وتوطيد العلاقات بين المؤلفين وتنسيق جهودهم، ورعاية المواهب الأدبية والعمل على صقل قدراتها وتطويرها، وتنشيط الحركة الثقافية وتنسيق الجهود والمواقف مع الجمعيات والاتحادات المهنية والثقافية القائمة في الدولة تجاه القضايا الوطنية والقومية، وأي مجالات أخرى يُكلف بها الملتقى من قبل وزارة الثقافة وتتعلق بالتأليف والأدب والثقافة.

