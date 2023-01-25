مشروع إسرائيلي لسلخ القدس عن محيطها الفلسطيني

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- نيويورك- الوكالات: أعلنت مديرية التخطيط والبناء في القدس المحتلة أنها بدأت بالتخطيط لإقامة مترو أنفاق في المدينة المحتلة بهدف ربطها بمدن وبلدات إسرائيلية عدة.

وقد حظي المشروع بمباركة وزيرة المواصلات ووزير المالية الاسرائيليين. ويأتي هذا المشروع الجديد ضمن رؤية إسرائيلية لسلخ القدس عن محيطها الفلسطيني تماما مقابل ربطها بمستوطنات الطوق من حولها، بالإضافة إلى المدن الكبرى في إسرائيل وأهمها مدينة تل أبيب، ومنطقة غوش دان.

وكانت إسرائيل قد انتهت أخيرا من إقامة خط جديد لسكة الحديد يربط القدس بتل أبيب، كما انتهت من المرحلة الأولى لإقامة قطار كهربائي ربط شطري القدس الغربي والقسم الشرقي المحتل منذ عام 1967.

وحذر مسؤولون فلسطينيون في السنوات الماضية من أن الهدف من مخطط إقامة مترو أنفاق في القدس المحتلة هو نقل أكبر عدد من المستوطنين اليهود من القدس الغربية إلى محيط الحرم القدسي الشريف.

الى ذلك حذّرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» من أنّ الإجراءات التي فرضتها إسرائيل أخيراً على دخول الأجانب إلى الضفّة الغربية تهدّد بجعل هذه الأراضي الفلسطينية المحتلّة «غزة أخرى» إذ إنّها تفاقم فصل الفلسطينيين عن أقربائهم وعن المجتمع المدني الدولي. وقوبلت هذه الإجراءات بإدانات من جانب كل من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة.

من جهتها تقول إسرائيل إنّ هذه الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر الماضي تهدف إلى توضيح الآليات التي تنظّم الدخول إلى الضفة الغربية والتي تختلف عن تلك المعتمدة للدخول إلى إسرائيل. وبموجب الإجراءات الجديدة أصبحت وثيقة دخول الضفة الغربية تتكوّن من 61 صفحة بدلاً من ثلاث صفحات. وستنفّذ هذه الإجراءات لفترة تجريبية مدّتها عامان.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان إنّ «هذه الإجراءات قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلاً قيوداً صارمة على التنقّل تفرضها إسرائيل، في سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب، وغيرهم». ونقل البيان عن إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله إنّه «لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهّلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة».

