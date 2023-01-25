مناورة عسكرية إسرائيلية- أميركية تحاكي «ضرب إيران»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاق مناورة مشتركة كبرى مع القيادة المركزية للجيش الأميركي، فيما وصفها إعلام رسمي عبري بأنها «الأهم على الإطلاق» وتحمل رسالة إلى إيران. وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن مناورة «سنديان البازلت» ستختبر مدى الجاهزية الإسرائيلية الأميركية المشتركة، وستعزز العلاقات العملياتية بين الجيشين».

ووفق البيان، ستقوم سفن صواريخ وغواصة من البحرية الإسرائيلية بمناورة مشتركة مع حاملة طائرات أميركية كما سيتم تزويد سفن الصواريخ من طراز «ساعر 5» بالوقود وسط البحر بواسطة ناقلة أميركية بهدف «توسيع مديات ومناطق عمليات الجيش الإسرائيلي في الحالات الروتينية والطارئة».

وستطلق القوات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية والأميركية النار على أهداف تحاكي تهديدات بحرية. وبحسب البيان أيضا «سيتمرن سلاحا الجو الإسرائيلي والأميركي على سيناريوهات مختلفة بمشاركة العديد من الطائرات الحربية وطائرات النقل والطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع والقاذفات الأميركية الثقيلة، وستلقي القنابل الحية جنوبي البلاد».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن 6400 جندي أميركي سيشاركون في المناورة، يوجد 450 منهم على الأرض، والباقي على متن حاملة الطائرات الأميركية العملاقة «يو إس إس جورج إتش دبلو بوش». وتابعت «ستتدرب القوات على سيناريو للهجوم في إيران يتضمن اختراق أراضي دولة معادية، والتغلب على أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة وتدمير الأهداف المحمية تحت الأرض».

