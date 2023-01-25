السعودية.. حملة على الفساد تطيح بـ 142 مسؤولاً

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الرياض- الوكالات: أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة»، توقيف 142 موظفا في عدد من الوزارات بينها الداخلية والدفاع بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وتقوم هيئة الرقابة منذ أشهر بحملة واسعة لمكافحة الفساد في الوزارات وباقي الهيئات الحكومية، وتعلن بشكل دوري عن إيقافات طالت مسؤولين كبارا بينهم قضاة وقيادات عسكرية وأمنية وأعضاء سابقون في مجلس الشورى، في مسعى لوقف الهدر العام للأموال.

وقالت الهيئة، في منشور على صفحتها الرسمية في تويتر أول من أمس، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها أجرت 2364 جولة رقابية، كما أنه تم التحقيق مع 307 متهمين وأوقفت 142، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وكشفت الهيئة عن الجهات التي شملتها هذه العملية، وهي: وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والحرس الوطني، والطاقة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه الزراعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت أن الجرائم التي ارتكبها الموقوفون مرتبطة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المال العام والحفاظ عليه.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئةَ ماضيةٌ في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتأسست «نزاهة» عام 2011. وخلال الأعوام الأخيرة أحالت الهيئة العشرات من قضايا الفساد إلى الجهات القضائية التي أصدرت بدورها أحكاما على عدد من المتورطين، بينهم موظفون كبار في الدولة.

