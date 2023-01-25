روسيا تتهم الغرب بالتخطيط لضرب سان بطرسبرغ

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذرت روسيا، امس من أن الدول الغربية تخطط لتزويد إستونيا بأسلحة قادرة على استهداف مدينة سان بطرسبرغ. وكانت موسكو أعلنت الاثنين طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة الروسية. وفي يوليو 2022، أعلنت إستونيا أنها لن تصدر بعد الآن تأشيرات أو تصاريح إقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها، قائلة إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدد الأمن القومي، بينما تواصل الدول الغربية بحث سبل لأجل عزل موسكو. في غضون ذلك، اعلنت أوكرانيا أنها تتوقع أن تكون المرحلة الحاسمة من الحرب مع روسيا خلال بضعة أشهر، في حين كثفت روسيا هجماتها في الشرق والجنوب وقالت إنها حققت تقدما جديدا في إقليم دونباس.

من جهة ثانية، حذر الكرملين، امس ألمانيا من تسليم دبابات للجيش الأوكراني. وقال الكرملين «إذا سلمت ألمانيا دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا العلاقات بيننا ستتأثر». يأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك إن بلاده أرسلت لألمانيا رسالة رسمية لإعادة تصدير دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا.

وجاء التصريح الروسي بشأن ملف تطورات تزويد أوكرانيا بالدبابات التي تطلبها منذ أشهر، بعد ان قال متحدث باسم شركة راينميتال الدفاعية الألمانية لمجموعة «آر إن دي» الإعلامية إن الشركة قد تسلم 139 دبابة ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر. في غضون ذلك قالت الاستخبارات الأوكرانية إن شرق البلاد يشهد معارك صعبة وحاسمة، وإن روسيا تعيد تجميع صفوفها، وأكدت أن الهجمات الروسية في الجنوب هدفها حماية شبه جزيرة القرم. وأضافت أن النشاط الرئيسي للجيش الروسي هو في محوري دونيتسك ولوغانسك، وهما منطقتان تشكلان إقليم دونباس، وتسيطر القوات الروسية والانفصاليون الموالون لها على أجزاء منهما. وذكرت الاستخبارات الأوكرانية أن الحرب المستمرة منذ 24 فبراير 2022 ستدخل مرحلة حاسمة في الربيع وبداية الصيف المقبل. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في محور مدينة سوليدار كما أعلنت القوات الموالية لروسيا في دونيتسك سيطرة الجيش الروسي على بلدتي دفوريتشي وكراسنوبولييفكا شمال سوليدار على محور باخموت.

