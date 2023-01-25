الاستقالات تضرب حكومة زيلينسكي بسبب «فساد عسكري»

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كييف- الوكالات: ضربت موجة استقالات حكومة الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي على خلفية فضيحة فساد حيث استقال نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف من منصبه، كمسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش على خلفية الفضيحة المرتبطة بمشتريات الطعام للجيش، كما تم عزل نائب المدعي العام الأوكراني بعد ساعات من استقالة نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني. وقال بيان على موقع وزارة الدفاع الأوكرانية على الإنترنت إن شابوفالوف قدم استقالته بعد «حملة اتهامات تتعلق بشراء الإمدادات الغذائية للقوات المسلحة الأوكرانية»، وصفها البيان بأنها «غير صحيحة ولا أساس لها» وأضاف البيان أن شابوفالوف كان «مسؤولا عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية».

وجاء ذلك بعدما قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، على تلغرام، إنه يحقق في «تقارير إعلامية حول انتهاكات محتملة من قبل وزارة الدفاع في شراء الطعام للجيش». ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية خطاب استقالة شابوفالوف على الإنترنت، وقالت فيه «بسبب الغضب الشعبي الكبير، الذي أثاره إلى حد كبير، التلاعب الذي لا أساس له، في قضية إمداد القوات المسلحة لأوكرانيا، هناك مخاطر من زعزعة استقرار عمليات إمداد الجيش، وهو أمر غير مقبول خلال الحرب مع روسيا».

وفي الوقت نفسه، تم عزل نائب المدعي العام الأوكراني أوليكسي سيمونينكو من منصبه، وأكد منشور على حساب المدعي العام على تلغرام، امس أن «المدعي العام الأوكراني أندري كوستين أصدر أمرا بإقالة نائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو من منصبه الإداري بناء على طلب سيمونينكو نفسه». وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.

