مذبحة جديدة في كاليفورنيا.. مسن ثانٍ يقتل 7 أشخاص

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لوس انجليس- الوكالات: شهدت ولاية كاليفورنيا الأميركية حادثة إطلاق نار جماعي ثانية في غضون أيام بعد أن قتل رجل بالرصاص سبعة من زملاء العمل السابقين جنوبي سان فرانسيسكو. ووقعت الهجمات في مدينة «هاف مون باي» الساحلية وكان جميع الضحايا من عمال المزارع ممن ينتمون إلى أصول صينية. وقبض على مشتبه به يدعى تشاو تشونلي، ويبلغ من العمر 67 عاما، بعد قيادته سيارته إلى مركز للشرطة.وكتب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، على تويتر إنه كان في اجتماع في المستشفى مع ضحايا إطلاق النار الجماعي السابق في مونتيري بارك عندما سحب لإطلاعه على الهجوم الثاني واصفا إياه بأنه «مأساة فوق مأساة». ووقع حادث إراقة الدماء الجديد في الولاية في مزرعتين في منطقة «هاف مون باي». وعثر على أربعة ضحايا في هجوم إطلاق النار في مزرعة بينما وجد ثلاثة آخرون في وقت لاحق في محل قريب للنقل بالشاحنات. ويعالج الضحية الثامن في المستشفى وهو في حالة حرجة. وأظهرت القنوات الإخبارية الأميركية المهاجم تشاو تشونلي والشرطة تطرحه أرضا ثم تعتقله. وقال رئيس الشرطة في المنطقة إنه عثر بحوزته على مسدس نصف آلي ربما استخدم في الهجوم، وإنه يتعاون مع الشرطة. وهذا الهجوم هو إطلاق النار الجماعي الـ37 في غضون 24 يوما فقط، وفقا لأرشيف عنف السلاح الأميركي. ويعرّف الأرشيف إطلاق النار الجماعي بأنه قتل أو جرح أربعة أو أكثر. وعند ورود تفاصيل الهجوم المميت في هاف مون باي كان المحققون في جنوب الولاية لا يزالون يبحثون عن الدافع وراء القتل في مونتيري بارك. فقد قتل مهاجر آسيوي مسن هناك 11 شخصا في قاعة للرقص في إحدى الضواحي، قبل أن يقتل نفسه عند اقتراب الشرطة.