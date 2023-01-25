سان جرمان إلى ثمن نهائي الكأس

دوليه

أكمل باريس سان جرمان عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا بفوزه الكبير على مضيفه بايي دو كاسيل من الدرجة السادسة 7-0 بينها خماسية تاريخية لهدافه الدولي كيليان مبابي أول من أمس في الدور الـ32. وسجل مبابي الخماسية في الدقائق 29 و34 و40 و56 و79، وأضاف البرازيلي نيمار (33) والإسباني كارلوس سولير (64) الهدفين الآخرين. وهذه الخماسية هي الأولى لمبابي في مسيرته الكروية، لكنها أيضاً الأولى في تاريخ سان جرمان منذ تأسيسه في عام 1970، حسب ما أشار إليه النادي عبر حسابه على تويتر. ورفع وصيف بطل العالم رصيده مع النادي الباريسي إلى 196 هدفاً، وأصبح على بعد أربعة أهداف لمعادلة رقم الهداف التاريخي للنادي الأوروغوياني إدينسون كافاني. وفي الدور المقبل، سيلاقي سان جرمان غريمه مرسيليا الشهر المقبل.

