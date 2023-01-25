كونتي: كان من المهم تحقيق الفوز

دوليه

علق أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، على الانتصار الذي حققه فريقه على فولهام بهدف دون رد اول من امس. وقال كونتي في تصريحات لشبكة بي بي سي «هذا انتصار كبير بعد هزيمتين متتاليتين أمام آرسنال ومانشستر سيتي، الفوز كان ضروريًا». وتابع «فولهام يحظى بموسم رائع، كان من المهم تحقيق الفوز، لأن هناك الكثير من الفرق تقاتل على مراكز دوري أبطال أوروبا». وأضاف «يجب البقاء في سباق التأهل لدوري الأبطال، مع الخروج بشباك نظيفة والرد بصورة جيدة من اللاعبين بعد إجراء محادثات بشأن الاختلافات بين الموسمين الحالي والماضي، الأمر لم يتعلق بالأهداف التي نسجلها، بل تلك التي نستقبلها». وأشار «اهتزت شباكنا بالكثير من الأهداف مقارنة بالموسم الماضي، ولهذا السبب كان يجب علينا محاولة الخروج بشباك نظيفة، هذا مهم للحارس لوريس». وشدد «أظهرنا صلابة كبيرة في الشوط الثاني، حاولنا الحصول على الفرصة، ولكن لم نخاطر ولهذا أنا سعيد، هذا انتصار مهم لاكتساب الثقة». وأتم «هاري كين يريد المشاركة ومساعدة الفريق، من الضروري وجود لاعب مثله، وعند المعاناة ستجد كين يساعدك على تخطي المواقف الصعبة».