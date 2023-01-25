برشلونة لا يستطيع إبرام صفقات جديدة

دوليه

تلقى نادي برشلونة صفعة قوية من رابطة الدوري الإسباني بشأن إبرام صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة ظنوا أن النادي لديه القدرة على إبرام صفقات جديدة في الشتاء، عقب اعتزال جيرارد بيكيه، وانتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لم يكن يعلم الهامش المسموح بالتحرك من خلاله، وفقا لقانون اللعب المالي النظيف. وقالت المصادر إن برشلونة استفسر في رابطة الليغا عن هامش الأموال المسموحة للصفقات الجديدة، وجاء الرد بأنه 3.5 ملايين يورو فقط. وأضافت أنه في نهاية الأسبوع الماضي، تلقى برشلونة أنباء أخرى، بأن النادي ليس لدي أي هامش لإبرام صفقات جديدة. وذكرت أن إدارة برشلونة ترى أن من الصعب للغاية ضم صفقات جديدة في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الحالية، ويجب أولا بيع بعض اللاعبين. وكشفت «موندو ديبورتيفو» أن العلاقة المتوترة بين برشلونة ورابطة الليغا لا تساعد على حل الأزمة، خاصة أن الرابطة عنيدة في منح تفسيرات حول الهامش الاقتصادي الخاص ببرشلونة.

