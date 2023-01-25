شكرينيار لن يمدد عقده

دوليه

لن يمدّد المدافع السلوفاكي الدولي ميلان شكرينيار عقده مع إنتر الإيطالي، بحسب ما كشف مدير أعماله، في ظل تكهنات حول انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي. وعلّق روبرتو سيستيتشي أول من أمس في حديث تلفزيوني على تكهنات رحيل شكرينيار الذي نال أول بطاقة حمراء في خمسة مواسم ونصف مع إنتر، بعد طرده خلال الخسارة ضد إمبولي (0-1) «أبلَغْنا النادي بالفعل ان شكرينيار لن يمدّد عقده ونشعر بحرية التفاوض مع أندية أخرى».

وتابع وكيل قلب الدفاع الذي ينتهي عقده مع الفريق اللومباردي بعد خمسة أشهر «إنتر هو من وضعه في سوق الانتقالات الصيف الماضي. لم يكن قرار اللاعب. هذا الخيار أدى الى تفاوض بين إنتر وباريس سان جرمان. لقد تم إبلاغنا بذلك. في لحظة معينة، توقفت المفاوضات، قبلنا بذلك، اللاعب أيضاً، باحترافية واحتراماً لعقده». بدوره، قال مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه في حديث لقناة «بي إن سبورتس»: «لا أعرف ما إذا كان سيأتي هذا الشتاء او في الصيف. تابعناه لفترة طويلة، واعتقدنا اننا سنضمه الصيف الماضي، لكن ذلك لم يحصل». ويحمل شكرينيار (27 عاماً و58 مباراة دولية) ألوان إنتر منذ 2017 قادماً من سمبدوريا، فيما استهل مشواره محلياً مع جيلينا.

