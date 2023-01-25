تحديد موعد مباراتي الأهلي مع الهلال وصن داونز

دوليه

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن طاقم تحكيم مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تحدد لها يوم 18 فبراير المقبل. وتقام المباراة عند الثالثة عصرا على ملعب الهلال بالخرطوم. ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم الموريتاني بيدا داهاني على أن يعاونه الثنائي يوسف محمد وبونا ندياي بالإضافة إلى بابكار سار كحكم رابع. كما يراقب المباراة من جنوب السودان ماكور ماجوك فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبا للحكام والإثيوبي ميشيل منسقا عاما والنيجيري أودوشي جوان منسقا أمنيا.

وقرر «الكاف» أن تكون مواجهة الأهلي وصن داونز يوم 25 فبراير على ملعب السلام في تمام التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الإثيوبي باملاك تيسيما على أن يعاونه كل من تيمسين أتانغو، تيغلي جيزاو، وتواضروس ميتيكو كحكم رابع.

وقرر «الكاف» تأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دور المجموعات من 11 فبراير بالقاهرة إلى أحد أيام 3 أو 4 مارس المقبل كما تم تأجيل مباراة صن داونز والأهلي في الجولة الرابعة من 7 مارس إلى 10 أو 11 مارس بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية الشهر المقبل بالمغرب.

