وفاق سطيف يرفض عرض الزمالك

دوليه

تلقى الزمالك صدمة كبيرة بعدما رفض وفاق سطيف الجزائري عرض النادي لضم لاعبه المميز أحمد قندوسي في يناير الحالي. وقال محمد خلف المتحدث الرسمي باسم وفاق سطيف الجزائري إن الزمالك قدم عرضا رسميا لضم قندوسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وضع بند يسمح للزمالك بشراء عقده نهائيا. وأضاف: «الزمالك عرض 400 ألف دولار لاستعارة اللاعب وتلقينا عرضا من أحد الأندية الجزائرية لضم اللاعب مقابل مليون دولار». وتابع: «وفاق سطيف يريد بيع قندوسي وليس إعارته للتخلص من الأزمة المالية وهو ما جعلنا نرفض عرض الزمالك». وأشار إلى أن قندوسي وافق على الرحيل للزمالك ليكون بوابته للرحيل إلى أوروبا ولكن وفاق سطيف يتمسك ببيع اللاعب نهائيا وليس إعارته.

ويعاني الزمالك من تراجع واضح في النتائج خلال الفترة الأخيرة ويسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي الجاري. من ناحية أخرى قال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة إن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل قد تنقل إلى ملعب آخر.

ويلعب الزمالك ضد الفريق الجزائري في افتتاح منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا علما بأنهما يتنافسان ضمن المجموعة الرابعة مع المريخ السوداني والترجي التونسي. وأضاف «هيئة استاد القاهرة حجزت الملعب منذ 8 فبراير لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي ستقام في مصر في الفترة بين 19 فبراير وحتى 12 مارس المقبل».

وأوضح عبد الوهاب «هناك احتمالية لنقل لقاء الزمالك لملعب آخر لكن لم يحدد القرار بشكل رسمي حتى الآن حيث تجري مشاورات في هذا الشأن».

وقال إن الأهلي سيواجه صن داونز على ملعب السلام يوم 25 من الشهر المقبل مؤكدا أن المباراة لن تقام في استاد القاهرة بسبب منافسات أمم أفريقيا للشباب.

