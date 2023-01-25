السالمية «يواعد» الكويت في ربع النهائي

محلية

ضرب السالمية موعداً مع الكويت في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمير بتغلبه على الشباب 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الدور التمهيدي للمسابقة. وسجل هدف المباراة الوحيد العراقي أسو رستم من ركلة جزاء في الدقيقة 80. وجاءت المباراة متكافئة بين الطرفين رغم الأفضلية النسبية للسالمية الذي فشل في تشكيل خطورة على مرمى منافسه. لكن الأمرو تغيرت في الدقيقة 70 عندما أشهر الحكم هاشم الإبراهيم البطاقة الحمراء للاعب الشباب عمر إيدو. استغل السالمية النقص العددي وحصل مهاجمه العاجي جمعة سعيد على ركلة جزاء ترجمها رستم بنجاح مانحاً فريقه التقدم قبل 10 دقائق من النهاية. وسيلتقي السالمية بعد غد الجمعة في دور الثمانية مع الكويت الذي تأهل لهذا الدور بفوز الصعب والمثير على التضامن 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والإضافي 3-3. كما يلعب في اليوم ذاته العربي الفائز على اليرموك مع النصر الذي تخطى الجهراء. في حين يلعب السبت كاظمة حامل اللقب مع برقان الفائز على الصليبخات 3-1.

