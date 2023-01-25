نايف: مواجهة العربي بطولة مستقلة

محلية

وصف مدير فريق النصر طلال نايف مواجهة العربي المقبلة في الدور ربع النهائي بأنها «بطولة مستقلة»، مؤكدا أن العنابي يطمح لمواصلة المشوار نحو نهائي أغلى الكؤوس. وقال نايف في تصريح صحافي بعد الفوز على الجهراء أول من أمس، إن مواجهات العربي والنصر «ومباريات الدوري الأخيرة تشهد على ذلك»، في إشارة إلى تعادلهما مرتين هذا الموسم. وأعرب مدير فريق النصر عن ثقته في لاعبي العنابي، وقدرتهم على مواجهة فرق القمة، والحفاظ على الثبات المطلوب. وعن الفوز على الجهراء، شدد على أن «المهمة لم تكن سهلة»، مبينا أن فريقه «حقق الأهم» بالتقدم خطوة صوب النهائي. وأضاف: «تراجع النصر إلى الدفاع أمام الجهراء، كان أمرا طبيعيا، في ظل الدوافع الكبيرة للمنافس، إذ كان يرغب في تعديل النتيجة». يذكر أن النصر يحتل المركز السابع في تريب فرق الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، في حين يحتل العربي وصافة الترتيب برصيد 18 نقطة.

