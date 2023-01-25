مدلول: الجهازان الفني والإداري مستمران

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قال عضو مجلس إدارة نادي الجهراء طواري مدلول إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام النصر رغم الخسارة بهدف والخروج من الدور التمهيدي لمسابقة كأس الأمير. وأضاف مدلول في تصريح صحافي بعد المباراة: «قدمنا مباراة جيدة خصوصاً في الشوط الثاني، لكننا لعبنا أمام فريق مميز»، لافتاً إلى أن التركيز سيكون على مسابقة الدوري الممتاز من أجل تعويض الخروج المبكر من كأس الأمير. وكشف مدلول عن توليه منصب رئيس جهاز الكرة في النادي على أن يكون مبارك الجدعان في منصب نائب رئيس الجهاز، مع استمرار الجهازين الفني والإداري حتى نهاية الموسم. وأوضح: «بعد نهاية الموسم سنجلس مع بعض ونحدد السلبيات والإيجابيات، ثم نقرر ما فيه مصلحة الفريق».

