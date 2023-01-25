القادسية أسقط «طائرة كاظمة»

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تصدر القادسية ترتيب فرق دوري الكرة الطائرة للدرجة الممتازة بتغلبه على كاظمة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس، كما فاز الجهراء على الساحل بالنتيجة ذاتها.

وبهذا الفوز رفع الأصفر رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب من 7 مباريات، فيما يأتي بعده كاظمة بـ 16 نقطة من 9 مباريات، ثم العربي 15 نقطة من 6 مباريات، والكويت 14 نقطة من 7 مباريات، ثم الجهراء 13 نقطة من 9 مباريات، وبرقان 5 نقاط من 7 مباريات، وأخيراً الساحل 9 نقاط من 9 هزائم.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. ويدخل القادسية اللقاء برغبة الفوز والانفراد بالصدارة من أجل بلوغ الدور النهائي بالمركز الأول والاستفادة من أفضلية النقطتين.

وعاد الأصفر في مباراة أول من امس إلى البطولة بعد توقف أكثر من شهر لإنتهاء القسم الأول وهو غاب عن أول جولتين في القسم الثاني، وكانت عودة الفريق مظفرة بتقديمه مستوى لافت استطاع من خلاله تحقيق 3 نقاط مستحقة على حساب كاظمة وضعته في صدارة الترتيب. في المقابل تلقى البرتقالي هزيمته الرابعة في البطولة وهو واصل تقديم مستوياته المتذبذبة والتي تضع علامة استفهام كبيرة حول هذا التحول في الأداء من جانب الفريق.

وجاء الشوط الأول من اللقاء متكافئ إذ بقيت النتيجة متقاربة حتى أنهى القادسية الشوط لصالحه 25-23، وفرض الأصفر سيطرة تامة على اللقاء في الشوط الثاني وانهاه بسهولة 25-13، واستطاع كاظمة العودة في الشوط الثالث وكسبه 25-22، لكن القادسية تمكن من انهاء الشوط الرابع لمصلحة بصعوبة 29-27 ليحقق انتصاراً مستحقاً.

